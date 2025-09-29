Чому восени люди більше хворіють та як вберегтися від інфекцій — відповідь лікаря

Дівчина перевіряє температуру. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Причиною спалаху грипу та ГРВІ восени є не холод, а те, що з настанням прохолодних днів люди менше виходять на вулицю й майже не провітрюють приміщення. Закритий простір — ідеальне середовище для інфекцій, які поширюються повітряно-крапельним шляхом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив імунолог, дитячий інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій.

Чому восени люди більше хворіють

"Холод заганяє нас у комірку. Ми зачиняємо вікна й менше провітрюємо приміщення. Менше перебуваємо під сонячними променями, а ультрафіолет має згубну дію для багатьох збудників", — зазначив лікар.

Також він додав, що восени відновлюється навчальний процес, а тісні контакти в дитячих колективах також є сприятливою умовою для поширення інфекцій.

Як захиститися від інфекції:

тримати дистанцію в 1,5–3 метри, коли перебуваєш в одному приміщенні із хворим;

носити маску, якщо хворієш, та респіратор, якщо контактуєш із тим, хто вже захворів;

дбати про чистоту рук, зокрема користуватися антисептиками;

підтримувати оптимальний рівень вологості у приміщенні.

