Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Спалах інфекцій восени — яка причина та як вберегтися

Спалах інфекцій восени — яка причина та як вберегтися

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 21:10
Чому восени люди більше хворіють та як вберегтися від інфекцій — відповідь лікаря
Дівчина перевіряє температуру. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Причиною спалаху грипу та ГРВІ восени є не холод, а те, що з настанням прохолодних днів люди менше виходять на вулицю й майже не провітрюють приміщення. Закритий простір — ідеальне середовище для інфекцій, які поширюються повітряно-крапельним шляхом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив імунолог, дитячий інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій.

Реклама
Читайте також:

Чому восени люди більше хворіють 

"Холод заганяє нас у комірку. Ми зачиняємо вікна й менше провітрюємо приміщення. Менше перебуваємо під сонячними променями, а ультрафіолет має згубну дію для багатьох збудників", — зазначив лікар. 

Також він додав, що восени відновлюється навчальний процес, а тісні контакти в дитячих колективах також є сприятливою умовою для поширення інфекцій.

Як захиститися від інфекції: 

  • тримати дистанцію в 1,5–3 метри, коли перебуваєш в одному приміщенні із хворим;
  • носити маску, якщо хворієш, та респіратор, якщо контактуєш із тим, хто вже захворів;
  • дбати про чистоту рук, зокрема користуватися антисептиками;
  • підтримувати оптимальний рівень вологості у приміщенні.

Раніше лікар-імунолог пояснив, чи потрібно вакцинуватися від COVID-19. За його словами, ті вакцини, які використовуються в Україні, ефективні.

Також ми повідомляли, що в Україну доставили першу партію вакцин від грипу. Це препарат корейського виробництва.

коронавірус осінь ГРВІ грип захворювання COVID
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації