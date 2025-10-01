Коли магнітні бурі у жовтні 2025 — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Після неспокійного вересня, коли магнітні бурі сягали небувалих рівнів, жовтень 2025 року обіцяє бути більш стабільним у геомагнітному плані. Але й без потужних геоштормів не обійдеться. Кілька дат можуть завдати шкоди метеозалежним, гіпертонікам та людям із серцево-судинними захворюваннями. Навіть здорові відреагують на коливання магнітного поля.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на жовтень 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі у жовтні 2025 року — детальний розклад на місяць

Інтенсивність магнітних бур оцінюють за міжнародною шкалою, яка визначається Kp-індексом. Показники варіюються від 0 до 9:

0-3 — геомагнітна обстановка залишається спокійною;

4 — спостерігаються помірні коливання;

5 і вище — початок або розвиток магнітної бурі, у тому числі потужної.

Календар магнітних бур на жовтень 2025:

1 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 2 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 3 жовтня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 4 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 5 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 6 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 7 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 8 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 9 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 10 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 11 жовтня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 12 жовтня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 13 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 14 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 15 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 16 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 17 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 18 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 19 жовтня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 20 жовтня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 21 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 22 жовтня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 23 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 24 жовтня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 25 жовтня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря.

Зазначимо, фахівці наразі підготували прогноз лише до 25 числа. Також варто враховувати, що ці дані є попередніми й упродовж місяця можуть коригуватися. Це пов'язано з тим, що на Сонці постійно відбуваються нові спалахи, які й стають головною причиною магнітних бур на Землі.

Магнітні бурі. Фото: shutterstock.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я та самопочуття

Магнітні бурі найчастіше даються взнаки людям із хронічними захворюваннями. У такі дні можливі:

слабкість і швидка втомлюваність;

головний біль;

запаморочення;

перепади тиску;

проблеми зі сном;

дратівливість;

зниження концентрації.

Навіть у здорових людей можуть виникати коливання настрою чи сонливість. Саме тому лікарі радять уважніше прислухатися до сигналів свого тіла.

Як зменшити вплив магнітних бур

Щоб магнітні бурі пройшли для вас без наслідків:

дотримуйтесь режиму сну та відпочинку;

уникайте перевтоми, стресів і конфліктних ситуацій;

уникайте важких фізичних навантажень у дні геомагнітних збурень;

пийте достатньо чистої води для підтримки водно-сольового балансу;

обмежте каву, алкоголь, енергетики та сигарети;

включайте до раціону більше свіжих овочів, зелені, риби й горіхів;

частіше бувайте на свіжому повітрі й провітрюйте приміщення;

контролюйте тиск та приймайте необхідні ліки за рекомендацією лікаря.

Також ділимося з вами, як вберегтися від хвороб та інфекцій восени.