Погода сьогодні, 28 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на вівторок, 28 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарною з проясненнями. Вночі на сході та південному сході були помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, а не решті території без опадів. Вдень по всій Україні, крім східних областей, очікується невеликий дощ.

Про це у понеділок, 27 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 28 жовтня

Сьогодні вітер дутиме західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становила +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С, на півдні та південному сході країни +11...+16 °С.

Також синоптики поінформували, що в Карпатах вночі був помірний, а вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями навіть буде налипання снігу, і пориви вітру досягатимуть 17-22 м/с. Водночас температура вночі фіксувалася на рівні близько 0 °С, вдень буде +1...+6 °С.

У Київській області та Києві очікується сьогодні хмарна погода з проясненнями. Ніч пройшла без опадів, вдень прогнозується невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі фіксувалася на рівні +1...+6 °С, вдень буде +8...+13 °С.

Тим часом у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні практично повсюди або хмарно, або з дощами. У Карпатах пройде мокрий сніг.

Діденко поінформувала, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні становитиме +9...+12 °С, на заході +7...+10 °С, на півдні та південному сході +11...+16 °С.

У Києві 28 жовтня місцями буде невеликий дощ, місцями прояснення, і на додаток рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 °С, вдень температура підвищиться до +10...+11 °С.

