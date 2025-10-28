Погода сегодня, 28 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина на улице под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 28 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке и юго-востоке были умеренные, на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди, на западе страны небольшие дожди, а не остальной территории без осадков. Днем по всей Украине, кроме восточных областей, ожидается небольшой дождь.

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 28 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составила +1...+6 °С, днем +8...+13 °С, на юге и юго-востоке страны +11...+16 °С.

Также синоптики проинформировали, что в Карпатах ночью был умеренный, а днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Местами даже будет налипание снега, и порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В то же время температура ночью фиксировалась на уровне около 0 °С, днем будет +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается сегодня облачная погода с прояснениями. Ночь прошла без осадков, днем прогнозируется небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью фиксировалась на уровне +1...+6 °С, днем будет +8...+13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня практически повсеместно или облачно, или с дождями. В Карпатах пройдет мокрый снег.

Диденко проинформировала, что на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Украине составит +9...+12 °С, на западе +7...+10 °С, на юге и юго-востоке +11...+16 °С.

В Киеве 28 октября местами будет небольшой дождь, местами прояснения, и в дополнение порывистый ветер западного направления. Ночью +5 °С, днем температура повысится до +10...+11 °С.

Напомним, сегодня в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше ограничить передвижение по улицам.

Также мы писали, что вчера в Одессе тоже была прохладная погода. Синоптики предупредили о сильном дожде, грозе, местами тумане, и даже порывах ветра.