Главная Метео Три дня ада для метеозависимых — ожидается сильная магнитная буря

Три дня ада для метеозависимых — ожидается сильная магнитная буря

Дата публикации 28 октября 2025 11:04
обновлено: 10:28
Прогноз магнитных бурь на вторник 28 октября — Землю накроет мощная буря
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

На Земле готовится новый период повышенной солнечной активности. Уже во вторник, 28 октября, ожидается начало слабой магнитной бури уровня G1, которая продлится минимум два дня.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Магнитная буря 28 октября

Эксперты объясняют, что буря станет следствием выброса корональной массы, который произошел на Солнце 23 октября. Поток заряженных частиц достигнет атмосферы Земли именно 28 октября.

Также с 28 по 29 октября на нашу планету начнут влиять две корональные дыры — участки Солнца, где магнитное поле открыто, что позволяет солнечному ветру ускоряться. Это повысит его скорость и может вызвать магнитную бурю уровня G2, но это возможно в случае, когда показатель K-индекса достигнет 6.

Прогноз магнитных бурь 27-30 октября. Фото: скриншот

Ближе к 30 октября интенсивность бури уменьшится — геомагнитное поле ослабнет до уровня G1, а солнечная активность останется умеренной. По прогнозу астрономов, возможны лишь незначительные вспышки классов B и C, которые практически не влияют на Землю, хотя и не исключается одиночная вспышка класса M.

Магнітні бурі
Прогноз магнитных бурь 27-30 октября. Фото: Meteoagent

Симптомы, которые возникают при сильной магнитной буре

Магнитная буря такого уровня может вызывать незначительные перебои в энергосистемах, влиять на радиосвязь, навигационные приборы, а также сбивать маршруты миграции птиц и животных. Особенно внимательными в этот период стоит быть метеозависимым и пожилым людям.

Врачи отмечают, что во время геомагнитных бурь возможны следующие симптомы:

  • головная боль, головокружение, шум в ушах;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • бессонница, тревожность, раздражительность;
  • боль в сердце, чувство усталости, слабость;
  • обострение хронических болезней у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды, ограничить кофе и алкоголь, а также сохранять спокойствие — у большинства людей буря проявляется лишь легким дискомфортом и усталостью.

Напомним, исследователи предупредили о нескольких опасных днях в ноябре, когда будут сильные магнитные бури.

Сегодня, во вторник, 28 октября, в Украине прогнозируют дожди и порывистый ветер.

космос Солнце здоровье магнитные бури плохое самочувствие
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
