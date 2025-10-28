В Карпатах свирепствует зимний шторм — Буковель засыпало снегом

Заснеженные Карпаты. Фото: УНИАН

Карпаты начало засыпать снегом. В соцсетях появились фото заснеженных горных склонов и верхушек деревьев.

Видеокадрами и фото снега в Карпатах поделились на канале "Ивано-Франковск 24/7" в Telegram.

Карпаты заснежило 28 октября

На видео, снятом возле пятого подъемника, видно, как курорт засыпало снегом.

Однако, как сообщили горные спасатели Прикарпатья, в Карпатах сейчас царит настоящий зимний шторм. 28 октября утром на горе Поп Иван было облачно, видимость снизилась до 50 метров, а температура воздуха опустилась до -5°C.

Юго-западный ветер дует со скоростью 13-15 м/с, поэтому спасатели предостерегают туристов от походов в горы.

По прогнозу синоптиков, непогода в горах не отступит в ближайшие дни. Украинский гидрометцентр предупреждает о порывах ветра 17-22 м/с в период с 28 по 30 октября. Из-за этого в Карпатах объявлен желтый, І уровень опасности.

Напомним, непогода накроет сегодня, 28 октября, фактически всю Украину — в большинстве областей будет шквальный ветер и дожди.

Также Землю накроет сильная магнитная буря, которая продлится вплоть до 30 октября.