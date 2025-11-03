Магнитные бури 3 ноября — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 3 ноября, мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса М1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 3 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 5.

У парня кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

