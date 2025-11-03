Магнитные бури 3 ноября — чего ожидать

Четыре вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 3 ноября, мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 3 ноября
В понедельник, 3 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса М1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 3 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 5.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
