Магнитные бури 3 ноября — чего ожидать

Видео

Четыре вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Четыре вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 11:20
обновлено: 11:28
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В понедельник, 3 ноября, мощных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса М1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 3 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 5.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее мы информировали, в какие дни ожидать магнитные бури в течение всего ноября.

Также мы рассказывали, какие привычки незаметно разрушают психику.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
