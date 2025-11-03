Магнітні бурі 3 листопада — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У понеділок, 3 листопада, потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 3 листопада

У понеділок, 3 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці сталися три спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу М1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 3 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 35%;

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 5.

У хлопця паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

