Магнітні бурі 3 листопада — чого очікувати

Чотири спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 3 листопада, потужних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 3 листопада
У понеділок, 3 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці сталися три спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу М1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 3 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 35%;
- Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 5.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
