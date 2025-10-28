Відео
Звички, які непомітно руйнують психіку — ви й не здогадувались

Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:35
Оновлено: 10:13
Найбільш шкідливі звички для психіки й мозку — є у більшості
Втомлена жінка. Фото: Pexels

Повсякденні звички серйозно впливають на здоров'я, психіку та загальне самопочуття людини. Деякі речі багато хто робить несвідомо й навіть не здогадується, настільки це шкодить організму та мозку.

Про це пише Your Tango.

Читайте також:

Звички, які шкодять психіці

Вживання великої кількості кофеїну

Якщо вживати каву занадто часто, понад дві чашки на день або ж 400 мг кофеїну, то людина може стати більш тривожною. Така звичка викликає нервові та надмірно збуджені стани. До того ж вона сприяє підвищенню рівня холестерину, безсонню та головним болям.

Занадто багато або занадто мало сну

Поганий графік сну не просто погіршує настрій, а й може впливати на зміни в мозку. Коли сну недостатньо, можуть пошкоджуватись ділянки мозку, що відповідають за пам'ять та навчання. Забагато сну також нашкодить. Це може призвести до виникнення психічних захворювань, тривожності та депресії.

Найбільш шкідливі звички для психіки й мозку
Втомлений чоловік. Фото: Pexels

Занадто часте перебування в темряві

Надмірне перебування в темряві може призвести до зниження вироблення серотоніну. Ця речовина впливає на настрій та емоції людини. Варто проводити більше часу на сонячному світлі або хоча б створити якісне штучне освітлення вдома.

Відсутність фізичної активності

Фізичні вправи покращують когнітивні функції мозку, крім того, вони позитивно впливають на настрій. Прогулянки чи спорт стануть чудовим способом зняти стрес та позбутись вигорання. Не обов'язково займатись годинами у залі, вистачить звичайних вправ чи ранкової розтяжки.

Недостатнє вживання води

Недостатнє споживання води може суттєво вплинути на мозок та психіку. Через зневоднення виникає головний біль, тривога та стрес. Багато хто нехтує тим, аби пити воду протягом дня, чим сильно шкодить своєму організму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які корисні звички мають бути у всіх. Вони позитивно вплинуть на психічне здоров'я.

Також ми розповідали про те, які щоденні звички покращать самопочуття. Вони позитивно вплинуть на фізичний стан.

мозок звички психологічний стан психіка шкідливі звички
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
