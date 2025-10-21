Відео
Головна Психологія Психологиня назвала три звички, що покращать психічне здоров'я

Психологиня назвала три звички, що покращать психічне здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:32
Оновлено: 08:48
Корисні звички для покращення психічного здоров'я — це варто робити щодня
Жінка задумалась. Фото: Freepik

Після роботи психіці варто дати час відновитись. Саме тому щодня після 17:00 приділяйте час корисним звичкам, які вбережуть вас від стресу та нервів. За словами психологині Лари Барбір, ці речі мають корисний вплив на психічне здоров'я та допоможуть найкраще підтримати себе.

Про це пише EatingWell.

Читайте також:

Звички, які добре впливають на психічне здоров'я 

Переведіть своє тіло з "робочого режиму" у звичайний

Аби розслабитись, потрібно дати сигнал тілу та розуму, що можна нарешті переключитися. Найпростіший та найефективніший спосіб зробити це — фізичний рух.

"Це справді корисно для нашого психічного здоров'я. Дослідження 2025 року показало, що приблизно 7000 кроків на день, навіть менше традиційної мети в 10 000 кроків, пов'язано з покращенням показників фізичного та психічного благополуччя", — каже психологиня.

Які звички покращать психічне здоров'я
Дівчина на пробіжці. Фото: Pexels

Вона додає, що після напруженого дня рух також стимулюватиме вивільнення природних речовин, які покращать настрій. Це допоможе знизити рівень гормонів стресу.

Не відмовляйтесь від спілкування

Барбір наголошує, що люди — це соціальні істоти й відчуття зв'язку з іншими є важливим для психічного благополуччя. Однак багато хто ізолює себе після довгого робочого дня, думаючи, що це допоможе відновитися. Насправді ж така звичка лише погіршує ситуацію.

"У всіх нас є потреба відчувати себе потрібними, тому спілкування з близькими — це необхідність, яка також може допомогти нам зняти стрес", — каже психологиня. 

Проводити час з близькими можна абсолютно по-різному. Спілкуйтеся за приготуванням їжі, пограйте в настільні ігри, подивіться фільми чи просто розмовляйте про життя.

Розслабте свій розум

Між дедлайнами, постійними сповіщеннями та нескінченними списками справ в людини накопичується стрес, який залишається ще довго після закінчення робочого дня. Саме тому важливо навчитися розслаблятися. Барбір пропонує включити до свого розпорядку так звані "моменти роздумів". Це час, коли ви вимикаєте будь-які зовнішні фактори та дозволяєте собі зануритись в потік думок.

"Ці моменти дають мозку час відпочити та перезавантажитися, що важливо як для психічного, так і для фізичного здоров'я", — каже психологиня.

Барбір також рекомендує застосовувати рефлексивні практики, щоб позбутися накопичених думок перед сном. Йдеться, наприклад, про ведення щоденника чи списку справ на завтра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких звичок варто позбутись. Лише так можна стати щасливою людиною.

Також ми розповідали про те, що варто робити кожного ранку. Ці звички дозволять забути про стрес.

психологія звички поради психіка ментальне здоров’я
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
