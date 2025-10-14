Звички, що можуть бути корисними для здоров'я — рекомендації від МОЗ

Дівчина у спортивному одязі. Фото: Pexels

Корисні звички суттєво впливають на якість життя. Вони підтримують здоров'я, саме тому фахівці радять зробити їх щоденною рутиною. Такі маленькі кроки допоможуть почуватись краще та знайти сили, аби досягати більшого.

Які звички збережуть здоров'я

Більше рухатися

Хоча й існує думка про те, що потрібно проходити мінімум 10 тисяч кроків щодня, фахівці стверджують, що це міф. До того ж збільшувати кількість ходьби варто поступово. Наприклад, щодня додавайте до своєї активності ще 500–1000 кроків.

Пити більше води

Вода допомагає тілу відновлюватись та почуватись в тонусі. Віддавайте перевагу чистій воді без підсолоджувачів чи цукру. У МОЗ радять споживати близько двох літрів на добу. Якщо ж напій хочеться урізноманітнити, додайте у воду жменю ягід, кілька шматочків лимона, огірок чи м'яту.

Їсти здорову їжу

Така звичка допоможе почуватися добре та не обтяжувати організм. Упорядкуйте свій раціон. Відмовтеся від цукру й сиропів у каві або чаї. Замість перекусу спробуйте вживати яблуко. "Здорова" тарілка має на 50% складатися з овочів, тож намагайтеся поступово впровадити це правило у своє життя. Крім того, важливо споживати багато білка — яйця, м'ясо, риба чи молочні продукти.

Добре спати

Сон — це основа здоров'я. У МОЗ зазначають, що варто подбати про кілька навичок здорового сну: не користуйтесь телефоном перед сном, краще прочитайте кілька сторінок цікавої книги. Перед тим прийміть душ для розслаблення. Фахівці радять спати хоча б 8 годин на добу.

Дбати про психічне здоров'я

Стрес може похитнути не лише психічне, а й фізичне здоров'я. Турбуйтесь про свій емоційний стан. Обмежте перебування у соцмережах та опануйте навички самодопомоги під час стресу, щоби допомагати собі та своїм близьким.

