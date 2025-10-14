Привычки, которые могут быть полезными для здоровья — рекомендации от Минздрава

Девушка в спортивной одежде. Фото: Pexels

Полезные привычки существенно влияют на качество жизни. Они поддерживают здоровье, поэтому специалисты советуют сделать их ежедневной рутиной. Такие маленькие шаги помогут чувствовать себя лучше и найти силы, чтобы достигать большего.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Какие привычки сохранят здоровье

Больше двигаться

Хотя и существует мнение о том, что нужно проходить минимум 10 тысяч шагов ежедневно, специалисты утверждают, что это миф. К тому же увеличивать количество ходьбы стоит постепенно. Например, ежедневно добавляйте к своей активности еще 500-1000 шагов.

Пить больше воды

Вода помогает телу восстанавливаться и чувствовать себя в тонусе. Отдавайте предпочтение чистой воде без подсластителей или сахара. В Минздраве советуют потреблять около двух литров в сутки. Если же напиток хочется разнообразить, добавьте в воду горсть ягод, несколько кусочков лимона, огурец или мяту.



Есть здоровую пищу

Такая привычка поможет чувствовать себя хорошо и не отягощать организм. Упорядочьте свой рацион. Откажитесь от сахара и сиропов в кофе или чае. Вместо перекуса попробуйте употреблять яблоко. "Здоровая" тарелка должна на 50% состоять из овощей, поэтому старайтесь постепенно внедрить это правило в свою жизнь. Кроме того, важно потреблять много белка — яйца, мясо, рыба или молочные продукты.

Хорошо спать

Сон — это основа здоровья. В Минздраве отмечают, что стоит позаботиться о нескольких навыках здорового сна: не пользуйтесь телефоном перед сном, лучше прочитайте несколько страниц интересной книги. Перед тем примите душ для расслабления. Специалисты советуют спать хотя бы 8 часов в сутки.

Заботиться о психическом здоровье

Стресс может пошатнуть не только психическое, но и физическое здоровье. Заботьтесь о своем эмоциональном состоянии. Ограничьте пребывание в соцсетях и овладейте навыками самопомощи во время стресса, чтобы помогать себе и своим близким.

