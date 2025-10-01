Привычки долгожителей — какие утренние ритуалы помогут прожить до 100 лет

Девушка держит завтрак в руках. Фото: Pexels

Утренние привычки могут не только настроить на продуктивный день и добавить энергии. В долгосрочной перспективе они способны повлиять на продолжительность жизни. Существует четыре вещи, которые позволят прожить до 100 лет, если делать их ежедневно. Они улучшат физическое и психологическое состояние.

Об этом пишет ТСН.

Утренние привычки, которые помогут прожить дольше

Правильный завтрак

Утренний прием пищи наиболее важен. Стоит употреблять достаточное количество воды и белка, а также не забывать об углеводах. Это поможет хорошо чувствовать себя в течение целого дня и улучшит здоровье. Кроме того, важно правильно подобрать время завтрака. В частности, специалисты советуют есть через несколько часов после пробуждения, но не позднее 09:00.

Подъем в одно и то же время

Для того чтобы восстановить мозг и весь организм, стоит полноценно отдыхать. В частности, наладьте режим сна, ведь постоянное недосыпание может привести к серьезным проблемам. Чтобы хорошо отдыхать, надо разработать четкий график и засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Девушка спит. Фото: Pexels

Регулярные физические упражнения

Активный образ жизни положительно влияет на состояние здоровья. Стоит регулярно делать хотя бы простые физические упражнения, чтобы тело оставалось в хорошей форме до старости. Выберите то, что будет приносить вам наибольшее удовольствие — это могут быть простые активности, прогулки или занятия в спортзале.

Управление стрессом

Психологи отмечают, что начинать день стоит с медитаций или упражнений. Это будет наполнять гармонией и заряжать позитивом на целый день. В частности, можно вести дневник или медитировать, чтобы улучшить ясность ума. Это защитит организм от воздействия стрессовых ситуаций.

