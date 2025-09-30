Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Что делают успешные люди до 9 утра — семь простых привычек

Что делают успешные люди до 9 утра — семь простых привычек

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:00
Привычки успешных людей, которые они делают до 9 утра — это помогает правильно начать день
Девушка делает зарядку. Фото: Pexels

Успешные люди считают утро самым продуктивным временем в сутках. Именно в этот период мозг полностью перезагружен и готов начинать активно работать. К тому же некоторые утренние привычки способны зарядить энергией и помочь начать день с ощущением сосредоточенности и максимальной продуктивности. Успешные люди делают эти вещи ежедневно до 09:00.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Что утром делают успешные люди

Составляют список дел

Люди, достигшие в жизни успеха, знают, как важно все планировать. Каждое утро они записывают то, что хотят сделать в течение дня. Это помогает им оставаться организованными и сосредоточенными.

Выпивают стакан воды

Вода помогает организму проснуться и увлажниться после сна. Это обязательный атрибут утра успешных людей, который помогает им взбодриться и восстановить баланс.

Як починають ранок успішні люди
Девушка наливает в стакан воду с лимоном. Фото: Pexels

Съедают здоровый завтрак

Едва ли не самый важный прием пищи — завтрак. Успешные люди уделяют ему большое внимание и составляют правильную тарелку, наполненную углеводами, белками и полезными жирами.

Положительно настраиваются

Мысли действительно могут стать материальными, успешные люди это хорошо знают. Именно поэтому они каждое утро настраивают себя на позитив и думают о том, чего хотят достичь.

Зарядка или упражнения

Успешные люди по утрам обязательно занимаются спортом. Это могут быть физические упражнения, йога или медитации. Хватит даже 10-15 минут, чтобы продуктивно начать день и зарядиться энергией.

Як починають ранок успішні люди
Девушка занимается медитацией. Фото: Pexels

Убирают свое рабочее место

Организованное рабочее место может помочь быть более сосредоточенным и продуктивным. Поэтому успешные люди каждое утро наводят там порядок, готовясь к началу рабочего дня.

Занимаются творчеством

Творчество утром позволяет развивать воображение и придумывать новые проекты. Именно поэтому успешные люди уделяют немного времени до 09:00 рисованию, написанию стихов или игре на музыкальных инструментах.

Напомним, ранее мы писали о том, как работает правило пяти часов. Это секрет успеха Бенджамина Франклина.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют великие люди. Это помогает им достигать большего.

психология привычки утро успех интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации