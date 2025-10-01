Відео
Головна Психологія Як дожити до 100 років — допоможуть ці ранкові звички

Як дожити до 100 років — допоможуть ці ранкові звички

Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:33
Звички довгожителів — які ранкові ритуали допоможуть прожити до 100 років
Дівчина тримає сніданок в руках. Фото: Pexels

Ранкові звички можуть не лише налаштувати на продуктивний день та додати енергії. У довгостроковій перспективі вони здатні вплинути на тривалість життя. Існує чотири речі, що дозволять прожити до 100 років, якщо робити їх щодня. Вони покращать фізичний та психологічний стан.

Про це пише ТСН.

Правильний сніданок

Ранковий прийом їжі найбільш важливий. Варто вживати достатню кількість води й білка, а також не забувати про вуглеводи. Це допоможе добре почуватися упродовж цілого дня та покращить здоров'я. Крім того, важливо правильно підібрати час сніданку. Зокрема, фахівці радять їсти через кілька годин після пробудження, але не пізніше 09:00.

Підйом в один і той самий час

Для того, аби відновити мозок та й ввесь організм, варто повноцінно відпочивати. Зокрема, налагодьте режим сну, адже постійне недосипання може призвести до серйозних проблем. Аби добре відпочивати, треба розробити чіткий графік та засинати й прокидатись в один і той же час.

Які звички дозволять жити до 100 років
Дівчина спить. Фото: Pexels

Регулярні фізичні вправи

Активний спосіб життя позитивно впливає на стан здоров'я. Варто регулярно робити хоча б прості фізичні вправи, аби тіло залишалося в гарній формі до старості. Оберіть те, що буде приносити вам найбільше задоволення — це можуть бути прості активності, прогулянки чи заняття у спортзалі.

Керування стресом

Психологи зазначають, що починати день варто з медитацій чи вправ. Це буде наповнювати гармонією та заряджатиме позитивом на цілий день. Зокрема, можна вести щоденник або медитувати, аби покращити ясність розуму. Це захистить організм від впливу стресових ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що роблять успішні люди щоранку. Ці звички покращують їхню продуктивність.

Також ми розповідали про те, які звички лише крадуть енергію. Через це нічого не хочеться робити.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
