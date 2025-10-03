Утренние привычки, которые избавят вас от стресса — должны быть у всех

Девушка пьет кофе по утрам. Фото: Freepik

Восстановить внутреннее равновесие и спокойствие помогут простые привычки. Эксперт по долголетию доктор Дэвид Лю отмечает, что есть несколько практических инструментов для уменьшения уровня стресса, которыми стоит пользоваться каждое утро.

Утренние привычки, которые снизят уровень стресса

Начинайте день медленно и осознанно

Как отмечает эксперт, стоит внедрить в жизнь практику "медленного утра". Ее суть которой заключается в том, чтобы дать себе время проснуться без спешки. Многочисленные исследования доказывают, что люди, которые начинают свой день в суете, чаще испытывают тревогу. Чтобы осознанно провести утро, стоит придумать себе небольшие ритуалы: приготовление кофе, планирование дня, 15-30 минут только на себя. Займитесь в течение этого времени чем-то приятным — почитайте или просто побудьте наедине. Это поможет почувствовать большую организованность и уменьшить хаос в голове.

Активируйте тело утром

Доктор Лю отмечает, что утро стоит начинать с физической активности. При этом не обязательно делать интенсивные тренировки. Можно заняться йогой, прогуляться или сделать легкую зарядку. Это поможет "разбудить" тело. Такие простые действия помогут активизировать мозг, мышцы и обмен веществ. Кроме того, такая практика успокоит нервную систему. Движение прекрасно снимает напряжение и улучшает настроение.

Социальные связи — еще до завтрака

Даже несколько минут общения с кем-то близким утром может значительно улучшить ваше настроение на весь день и избавить от стресса. Обнимайте родных, общайтесь с ними за утренним кофе или просто напишите короткое сообщение в телефоне. Даже недолгое позитивное общение утром может создать ощущение связи и поддержки на целый день.

