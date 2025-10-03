Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Ви забудете про стрес — ранкові звички, що заспокоюють

Ви забудете про стрес — ранкові звички, що заспокоюють

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:55
Ранкові звички, які позбавлять вас стресу — мають бути у всіх
Дівчина п'є каву вранці. Фото: Freepik

Відновити внутрішню рівновагу та спокій допоможуть прості звички. Експерт з довголіття доктор Девід Лю зазначає, що є кілька практичних інструментів для зменшення рівня стресу, якими варто користуватись щоранку.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Ранкові звички, які знизять рівень стресу

Розпочинайте день повільно та усвідомлено

Як зазначає експерт, варто впровадити у життя практику "повільного ранку". Її суть якої полягає в тому, аби дати собі час прокинутися без поспіху. Численні дослідження доводять, що люди, які починають свій день у метушні, частіше відчувають тривогу. Аби усвідомлено провести ранок, варто придумати собі невеличкі ритуали: приготування кави, планування дня, 15-30 хвилин лише на себе. Займіться протягом цього часу чимось приємним — почитайте чи просто побудьте наодинці. Це допоможе відчути більшу організованість та зменшити хаос в голові.

Які ранкові звички додадуть спокою
Дівчина сидить на ліжку. Фото: Freepik

Активуйте тіло зранку

Доктор Лю зазначає, що ранок варто починати з фізичної активності. При цьому не обов'язково робити інтенсивні тренування. Можна зайнятись йогою, прогулятись чи зробити легку зарядку. Це допоможе "розбудити" тіло. Такі прості дії допоможуть активізувати мозок, м'язи та обмін речовин. Крім того, така практика заспокоїть нервову систему. Рух чудово знімає напругу та покращує настрій.

Соціальні зв'язки — ще до сніданку

Навіть кілька хвилин спілкування з кимось близьким вранці може значно покращити ваш настрій на весь день та позбавити стресу. Обіймайте рідних, спілкуйтеся з ними за ранковою кавою чи просто напишіть коротке повідомлення в телефоні. Навіть недовге позитивне спілкування зранку може створити відчуття зв'язку та підтримки на цілий день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які щоденні звички допоможуть прожити довго. Це мають робити усі.

Також ми розповідали про те, що роблять всі успішні люди до 9 ранку. Ці прості звички підвищують продуктивність.

психологія звички поради стрес ранок
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації