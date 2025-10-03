Ранкові звички, які позбавлять вас стресу — мають бути у всіх

Дівчина п'є каву вранці. Фото: Freepik

Відновити внутрішню рівновагу та спокій допоможуть прості звички. Експерт з довголіття доктор Девід Лю зазначає, що є кілька практичних інструментів для зменшення рівня стресу, якими варто користуватись щоранку.

Ранкові звички, які знизять рівень стресу

Розпочинайте день повільно та усвідомлено

Як зазначає експерт, варто впровадити у життя практику "повільного ранку". Її суть якої полягає в тому, аби дати собі час прокинутися без поспіху. Численні дослідження доводять, що люди, які починають свій день у метушні, частіше відчувають тривогу. Аби усвідомлено провести ранок, варто придумати собі невеличкі ритуали: приготування кави, планування дня, 15-30 хвилин лише на себе. Займіться протягом цього часу чимось приємним — почитайте чи просто побудьте наодинці. Це допоможе відчути більшу організованість та зменшити хаос в голові.

Активуйте тіло зранку

Доктор Лю зазначає, що ранок варто починати з фізичної активності. При цьому не обов'язково робити інтенсивні тренування. Можна зайнятись йогою, прогулятись чи зробити легку зарядку. Це допоможе "розбудити" тіло. Такі прості дії допоможуть активізувати мозок, м'язи та обмін речовин. Крім того, така практика заспокоїть нервову систему. Рух чудово знімає напругу та покращує настрій.

Соціальні зв'язки — ще до сніданку

Навіть кілька хвилин спілкування з кимось близьким вранці може значно покращити ваш настрій на весь день та позбавити стресу. Обіймайте рідних, спілкуйтеся з ними за ранковою кавою чи просто напишіть коротке повідомлення в телефоні. Навіть недовге позитивне спілкування зранку може створити відчуття зв'язку та підтримки на цілий день.

