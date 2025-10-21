Полезные привычки для улучшения психического здоровья — это стоит делать каждый день

Женщина задумалась. Фото: Freepik

После работы психике стоит дать время восстановиться. Именно поэтому ежедневно после 17:00 уделяйте время полезным привычкам, которые уберегут вас от стресса и нервов. По словам психолога Лары Барбир, эти вещи имеют полезное влияние на психическое здоровье и помогут лучше поддержать себя.

Об этом пишет EatingWell.

Привычки, которые хорошо влияют на психическое здоровье

Переведите свое тело из "рабочего режима" в обычный

Чтобы расслабиться, нужно дать сигнал телу и разуму, что можно наконец переключиться. Самый простой и эффективный способ сделать это — физическое движение.

"Это действительно полезно для нашего психического здоровья. Исследование 2025 года показало, что примерно 7000 шагов в день, даже меньше традиционной цели в 10 000 шагов, связано с улучшением показателей физического и психического благополучия", — говорит психолог.

Девушка на пробежке. Фото: Pexels

Она добавляет, что после напряженного дня движение также будет стимулировать высвобождение природных веществ, которые улучшат настроение. Это поможет снизить уровень гормонов стресса.

Не отказывайтесь от общения

Барбир отмечает, что люди — это социальные существа и ощущение связи с другими является важным для психического благополучия. Однако многие изолируют себя после долгого рабочего дня, думая, что это поможет восстановиться. На самом же деле такая привычка лишь усугубляет ситуацию.

"У всех нас есть потребность чувствовать себя нужными, поэтому общение с близкими — это необходимость, которая также может помочь нам снять стресс", — говорит психолог.

Проводить время с близкими можно совершенно по-разному. Общайтесь за готовкой еды, поиграйте в настольные игры, посмотрите фильмы или просто разговаривайте о жизни.

Расслабьте свой ум

Между дедлайнами, постоянными оповещениями и бесконечными списками дел у человека накапливается стресс, который остается еще долго после окончания рабочего дня. Именно поэтому важно научиться расслабляться. Барбир предлагает включить в свой распорядок так называемые "моменты размышлений". Это время, когда вы выключаете любые внешние факторы и позволяете себе погрузиться в поток мыслей.

"Эти моменты дают мозгу время отдохнуть и перезагрузиться, что важно как для психического, так и для физического здоровья", — говорит психолог.

Барбир также рекомендует применять рефлексивные практики, чтобы избавиться от накопленных мыслей перед сном. Речь идет, например, о ведении дневника или списка дел на завтра.

