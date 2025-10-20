Відео
Головна Психологія Психолог назвав чотири звички, яких уникають щасливі люди

Психолог назвав чотири звички, яких уникають щасливі люди

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:39
Оновлено: 08:39
Як стати щасливою людиною — позбудьтесь цих 4 звичок
Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Всі люди прагнуть знайти щастя, однак далеко не кожному це вдається. Хоча й шлях до пошуку гармонії у житті не складний, на заваді цьому можуть стати певні звички. Найщасливіші люди схильні їх уникати.

Про це розповів психолог Холлі Бернс.

Читайте також:

Яких звичок варто позбутись

Роздуми про минуле

Одна з найсуттєвіших перешкод на шляху до щастя — це зациклення на минулому. Психолог зазначає, що не варто постійно прокручувати в голові старі рани чи невдачі, адже це позбавляє вас майбутнього. Щасливі люди навчилися миритися зі своїм досвідом. Вони витягують з цього цінні уроки.

Порівняння себе з іншими

Звичка порівнювати себе — це вірний рецепт нещастя. Найщасливіші люди розуміють, що справжнє задоволення з'являється не від того, що ви відповідаєте чиїмось стандартам. Такі особистості зосереджуються на власному зростанні та прогресі, а не постійно порівнюють себе з іншими. Один зі способів вирватися з циклу порівнянь — це практикувати вдячність, каже психолог.

Звички, яких уникають щасливі люди
Дівчина посміхається та слухає музику. Фото: Pexels

Нехтування турботою про себе

У прагненні будь-що знайти щастя люди часто нехтують турботою про себе. З часом це негативно позначається на нашому фізичному, психічному та емоційному благополуччі. Найщасливіші люди, навпаки, вважають турботу про себе пріоритетом. Вони розуміють, що це є важливим компонентом для повноцінного прояву в усіх сферах свого життя.

Затаювання образи

Тримати образу та злість у собі — це не найкращий вибір для того, хто хоче бути щасливою людиною. Ці токсичні емоції роз'їдають наш душевний спокій і заважають відчувати справжнє задоволення від життя. Найщасливіші люди навчилися мистецтва прощення та відпускають старі образи.

психологія звички поради цікаві факти поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
