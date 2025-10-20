Видео
Психолог назвал четыре привычки, которых избегают счастливые люди

Дата публикации 20 октября 2025 08:39
обновлено: 08:39
Как стать счастливым человеком — избавьтесь от этих 4 привычек
Счастливая девушка. Фото: Pexels

Все люди стремятся обрести счастье, однако далеко не каждому это удается. Хотя и путь к поиску гармонии в жизни не сложный, на пути к этому могут стать определенные привычки. Самые счастливые люди склонны их избегать.

Об этом рассказал психолог Холли Бернс.

От каких привычек стоит избавиться

Размышления о прошлом

Одно из самых существенных препятствий на пути к счастью — это зацикливание на прошлом. Психолог отмечает, что не стоит постоянно прокручивать в голове старые раны или неудачи, ведь это лишает вас будущего. Счастливые люди научились мириться со своим опытом. Они извлекают из этого ценные уроки.

Сравнение себя с другими

Привычка сравнивать себя — это верный рецепт несчастья. Самые счастливые люди понимают, что истинное удовольствие появляется не от того, что вы соответствуете чьим-то стандартам. Такие личности сосредотачиваются на собственном росте и прогрессе, а не постоянно сравнивают себя с другими. Один из способов вырваться из цикла сравнений — это практиковать благодарность, говорит психолог.

Звички, яких уникають щасливі люди
Девушка улыбается и слушает музыку. Фото: Pexels

Пренебрежение заботой о себе

В стремлении во что бы то ни стало обрести счастье люди часто пренебрегают заботой о себе. Со временем это негативно сказывается на нашем физическом, психическом и эмоциональном благополучии. Самые счастливые люди, наоборот, считают заботу о себе приоритетом. Они понимают, что это является важным компонентом для полноценного проявления во всех сферах своей жизни.

Затаивание обиды

Держать обиду и злость в себе — это не лучший выбор для того, кто хочет быть счастливым человеком. Эти токсичные эмоции разъедают наш душевный покой и мешают чувствовать истинное удовольствие от жизни. Самые счастливые люди научились искусству прощения и отпускают старые обиды.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут сохранить здоровье. Они должны быть у каждого.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют сильные люди. Они добавляют уверенности в себе.

психология привычки советы интересные факты советы психолога
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
