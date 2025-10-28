Наиболее вредные привычки для психики и мозга — есть у большинства

Уставшая женщина. Фото: Pexels

Повседневные привычки серьезно влияют на здоровье, психику и общее самочувствие человека. Некоторые вещи многие делают бессознательно и даже не догадываются, настолько это вредит организму и мозгу.

Об этом пишет Your Tango.

Реклама

Читайте также:

Привычки, которые вредят психике

Употребление большого количества кофеина

Если употреблять кофе слишком часто, более двух чашек в день или 400 мг кофеина, то человек может стать более тревожным. Такая привычка вызывает нервные и чрезмерно возбужденные состояния. К тому же она способствует повышению уровня холестерина, бессоннице и головным болям.

Слишком много или слишком мало сна

Плохой график сна не просто ухудшает настроение, но и может влиять на изменения в мозге. Когда сна недостаточно, могут повреждаться участки мозга, отвечающие за память и обучение. Слишком много сна также навредит. Это может привести к возникновению психических заболеваний, тревожности и депрессии.

Уставший человек. Фото: Pexels

Слишком частое пребывание в темноте

Чрезмерное пребывание в темноте может привести к снижению выработки серотонина. Это вещество влияет на настроение и эмоции человека. Стоит проводить больше времени на солнечном свете или хотя бы создать качественное искусственное освещение дома.

Отсутствие физической активности

Физические упражнения улучшают когнитивные функции мозга, кроме того, они положительно влияют на настроение. Прогулки или спорт станут отличным способом снять стресс и избавиться от выгорания. Не обязательно заниматься часами в зале, хватит обычных упражнений или утренней растяжки.

Недостаточное употребление воды

Недостаточное потребление воды может существенно повлиять на мозг и психику. Из-за обезвоживания возникает головная боль, тревога и стресс. Многие пренебрегают тем, чтобы пить воду в течение дня, чем сильно вредит своему организму.

Напомним, ранее мы писали о том, какие полезные привычки должны быть у всех. Они положительно повлияют на психическое здоровье.

Также мы рассказывали о том, какие ежедневные привычки улучшат самочувствие. Они положительно повлияют на физическое состояние.