Прогноз погоди на Новий рік 2026 — якою буде погода на свята

Новорічний сюрприз — синоптики здивували погодою на зимові свята
Під час новорічних свят в Україні очікується відчутне похолодання. Проте сильних морозів не буде.
Про це розповіла метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв’ю для Главред.
Прогноз погоди на Новий рік 2026
За словами синоптики, наприкінці грудня температура повітря поступово знизиться, а подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу. У денний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах до +5 °C.
"Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але й теплої зими, як це вже бувало раніше, не буде. Морози будуть типовими для нашої країни, однак не такими, щоб ми цілий місяць замерзали", — пояснила Мартазінова.
Водночас у січні, за попереднім прогнозом синоптикині, погода стане більш мінливою. Наприкінці місяця можливі справжні морози: вночі температура може знизитися до –12 °C, а вдень — триматиметься близько –5 °C.
