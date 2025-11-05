Відео
Україна
Новорічний сюрприз — синоптики здивували погодою на зимові свята

Новорічний сюрприз — синоптики здивували погодою на зимові свята

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 20:15
Оновлено: 20:31
Прогноз погоди на Новий рік 2026 — якою буде погода на свята
Люди ідуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Під час новорічних свят в Україні очікується відчутне похолодання. Проте сильних морозів не буде.

Про це розповіла метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв’ю для Главред.

За словами синоптики, наприкінці грудня температура повітря поступово знизиться, а подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу. У денний час стовпчики термометрів коливатимуться в межах до +5 °C.

"Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але й теплої зими, як це вже бувало раніше, не буде. Морози будуть типовими для нашої країни, однак не такими, щоб ми цілий місяць замерзали", — пояснила Мартазінова.

Водночас у січні, за попереднім прогнозом синоптикині, погода стане більш мінливою. Наприкінці місяця можливі справжні морози: вночі температура може знизитися до –12 °C, а вдень — триматиметься близько –5 °C.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
