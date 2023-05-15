Вручение повесток в Украине — как выглядит документ и что должен содержать

Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили срок действия общей мобилизации до 18 августа 2023 года. Военнообязанные украинцы продолжают получать повестки. Однако перед тем как подписывать такой документ, важно знать, как он должен выглядеть и что обязательно должен содержать.

Об этом говорится в приложении 11 Постановления Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" .

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Какая информация должна быть указана в повестке обязательно

При вручении повестки военнообязанное лицо должно обязательно проверить его содержание. Документ должен содержать следующие данные:

указано название "ПОВЕСТКА";

номер повестки;

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

дата выдачи повестки;

подпись лица, издавшего повестку;

мокрая печать.

Если военнообязанный заметил отсутствие одного из вышеупомянутых пунктов, он должен сообщить об этом уполномоченному лицу, который вручает повестку.

Также лицо, которому вручают повестку с ошибками, имеет полное право отказаться от ее получения. В таком случае составляется акт отказа в присутствии двух свидетелей.

Вручение повесток в Украине. Фото: google.com

Как должна выглядеть повестка

С 2023 года в Украине уже начали издавать повестки нового образца для первоначального оповещения. Так на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487 утратило силу постановление от 7 декабря 2016 № 921.

Таким образом, основным документом, регулирующим вопросы повесток является "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденный вышеупомянутым постановлением.

Порядок, помимо прочего, содержит бланк повестки, в котором, в частности, конкретизируется, что лицо, которому вручили повестку о вызове, должно иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

военно-учетный документ;

учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Одним из изменений в новой повестке является то, что ранее документ не содержал указания, какой именно паспорт (чьей страны) должен предоставить лицо. Также перечень органов, куда может явиться лицо, стал более широким, а именно: наряду с ТЦК и СП указаны органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки.

Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказ, приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.

Образец повестки, указанный в постановлении Кабмина №1487

Напомним, мы писали, что существуют три законных причины, дающие право отказаться от повестки.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.