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Електронний код військовозобов'язаного: для чого він та як вплине на мобілізацію

12 травня 2023 13:37
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Електронний код військовозобов'язаного — українцям пояснили його призначення
Ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Тож військовозобов’язаним й надалі вручатимуть повістки, окрім цього чоловіки призовного віку повинні мати електронний код. 

Що він означає та яку функцію виконує, розповів помічник начальника з правової оборони Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук

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За його словами, це не нововведення й електронний код в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів працює не один рік. 

"Це не оновлення. Такий код — це номер запису відносно того громадянина, відомості щодо якого внесені до цього реєстру", — зазначив Жук.

Що таке електронний код військовозобов'язаного

Електронний код номер запису відомостей громадянина, які внесені до Єдиного реєстру військовозобов'язаних. 

Як відомо, з березня 2022 року затверджено порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Реєстр являє собою автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України.

 

Що таке електронний код військовозобов'язаного
Військово-облікові документи. Фото: google.com

Яку функцію виконує електронний код

За словами представника ТЦК, основна мета цього номеру — пришвидшення пошуку відомостей про конкретну особу в цьому реєстрі.

Цей номер також вноситься до військово-облікових документів громадянина і надалі це пришвидшує ведення військово-облікової документації.

"Саме завдяки йому не потрібно шукати всю інформацію в картотеках, вона вже наявна в електронному вигляді", — сказав Іван Жук.

Іншого використання, як пояснили у ТЦК, цього коду наразі державою не визначено.

Чи мають військовозобов'язані чоловіки знати свій код 

Жук підкреслив, що знати, запам'ятовувати такий код не є обов'язком військовозобов'язаного.

"Це просто номер запису в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних", — додав він. 

 

Яку функцію виконує електронний код
Загальна мобілізація в Україні. Фото: google.com

Електронний код військовозобов'язаного — чи вручатимуть повістки онлайн

Багато українців розпочали панікувати, адже вважають, що внесення їхніх даних до електронного реєстру це саме, що вручення їм повістки. Мовляв, те, коли її дійсно пришлють — питання часу.

В ТЦК підкреслили, електронний код немає жодного відношення до вручення повісток онлайн. 

Мета електронного реєстру — в цифровізації ведення облікових даних військовозобов'язаних, що дозволить автоматизувати процес отримання інформації щодо реєстрації проживання осіб та відомостей про їхній сімейний стан чи народження дітей тощо.

Окрім того, законодавством не визначена можливість вручення повісток онлайн. 

 

Електронний код військовозобов'язаного — чи вручатимуть повістки онлайн
Електронний реєстр військовозобов'язаних. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, у яких випадках повістку можна вважати врученою не належним чином та чи можна від неї відмовитися. 

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

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