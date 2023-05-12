Электронный код военнообязанного — украинцам объяснили его назначение

Ведение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. Поэтому военнообязанным и дальше будут вручать повестки, кроме этого мужчины призывного возраста должны иметь электронный код.

Что он означает и какую функцию выполняет, рассказал помощник начальника правовой обороны Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук.

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По его словам, это не новшество и электронный код в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов работает не один год.

"Это не обновление. Такой код — это номер записи относительно того гражданина, сведения о котором внесены в этот реестр", — отметил Жук.

Что такое электронный код военнообязанного

Электронный код — номер записи сведений гражданина, внесенных в Единый реестр военнообязанных.

Как известно, с марта 2022 утвержден порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Реестр представляет собой автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему, которая предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах, созданная для обеспечения военного учета граждан Украины.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Какую функцию выполняет электронный код

По словам представителя ТЦК, основная цель этого номера — ускорение поиска сведений о конкретном лице в этом реестре.

Этот номер также вносится в военно-учетные документы гражданина и в дальнейшем это ускоряет ведение военно-учетной документации.

"Именно благодаря ему не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже имеется в электронном виде", — сказал Иван Жук.

Другого использования, как пояснили в ТЦК, этот код пока государством не определен.

Должны ли военнообязанные мужчины знать свой код

Жук подчеркнул, что знать, запоминать такой код не является обязанностью военнообязанного.

"Это просто номер записи в едином государственном реестре военнообязанных", — добавил он.

Общая мобилизация в Украине. Фото: google.com

Электронный код военнообязанного — будут ли вручать повестки онлайн

Многие украинцы начали паниковать, ведь считают, что внесение их данных в электронный реестр — это то же самое, что вручение им повестки. Мол, то, когда ее действительно пришлют — вопрос времени.

В ТЦК подчеркнули, что электронный код не имеет никакого отношения к вручению повесток онлайн.

Цель электронного реестра — в цифровизации ведения учетных военнообязанных данных, что позволит автоматизировать процесс получения информации о регистрации проживания лиц и сведений об их семейном состоянии или рождении детей и т.д.

Кроме того, законодательством не определена возможность вручения повесток онлайн.

Электронный реестр военнообязанных. Фото: google.com

Напомним, мы писали, в каких случаях повестку можно считать врученной не должным образом и можно ли от нее отказаться.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.