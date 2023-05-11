Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Штрафи скасовуватимуть: у яких випадках вручення повістки є незаконним arrow

Штрафи скасовуватимуть: у яких випадках вручення повістки є незаконним

11 травня 2023 22:11
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Коли вручення повістки є незаконним — роз'яснення адвоката
Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

У травні в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Отже, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років будуть й надалі отримувати повістки. Тому важлива знати, коли цей документ вважається належно врученим. 

Це питання для українців прояснив адвокат Ростислав Кравець у своєму YouTube-каналі. 

Читайте також:

Які дані повинна містити повістка

Якщо вам вручають повістку перевірте її зміст. Вона обов'язково має містити такі дані: 

  • ПІБ та місце проживання громадянина, якому вручається повістка;
  • час та дату прибуття в ТЦК та СП;
  • найменування та місцезнаходження ТЦК та СП, в який повинен прибути громадянин;
  • підпис і печатка керівників ТЦК і СП.

У разі якщо якісь із цих даних заповнені невірно, громадянин має право відмовитися підписувати документ.

Акт відмови від отримання повістки складається обов'язково у присутності двох свідків. Акт передають до центрів комплектування, які мають виправити помилки.

 

Які дані повинна містити повістка
Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Яке вручення повістки є неналежним 

За словами Ростислава Кравця, повістку можна вважати належно врученою якщо людина поставила на документі свій підпис та це було зафіксовано, наприклад, є свідки або відеозапис самого вручення повістки. 

"Якщо там стоїть якась закарлючка в повістці, немає доказів того, що ви її отримували, такі протоколи суди будуть скасовувати. І такі штрафи суди також будуть скасовувати", — підкреслив правознавець.

Також адвокат висловив свою думку щодо вручення повісток через родичів, ОСББ, ЖЕКи, поштою або залишену у дверях. Він підкреслив, усі ці варіанти є незаконними, адже немає жодних підтверджень того, що особа, якій призначалась повістка, отримала її. Тож такого громадянина не можуть притягти до відповідальності та стягнути з нього штраф. 

 

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, які існують три законні причини, що надають право відмовитися від повістки. 

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB