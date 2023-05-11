Коли вручення повістки є незаконним — роз'яснення адвоката

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У травні в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. Отже, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років будуть й надалі отримувати повістки. Тому важлива знати, коли цей документ вважається належно врученим.

Це питання для українців прояснив адвокат Ростислав Кравець у своєму YouTube-каналі.

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Які дані повинна містити повістка

Якщо вам вручають повістку перевірте її зміст. Вона обов'язково має містити такі дані:

ПІБ та місце проживання громадянина, якому вручається повістка;

час та дату прибуття в ТЦК та СП;

найменування та місцезнаходження ТЦК та СП, в який повинен прибути громадянин;

підпис і печатка керівників ТЦК і СП.

У разі якщо якісь із цих даних заповнені невірно, громадянин має право відмовитися підписувати документ.

Акт відмови від отримання повістки складається обов'язково у присутності двох свідків. Акт передають до центрів комплектування, які мають виправити помилки.

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Яке вручення повістки є неналежним

За словами Ростислава Кравця, повістку можна вважати належно врученою якщо людина поставила на документі свій підпис та це було зафіксовано, наприклад, є свідки або відеозапис самого вручення повістки.

"Якщо там стоїть якась закарлючка в повістці, немає доказів того, що ви її отримували, такі протоколи суди будуть скасовувати. І такі штрафи суди також будуть скасовувати", — підкреслив правознавець.

Також адвокат висловив свою думку щодо вручення повісток через родичів, ОСББ, ЖЕКи, поштою або залишену у дверях. Він підкреслив, усі ці варіанти є незаконними, адже немає жодних підтверджень того, що особа, якій призначалась повістка, отримала її. Тож такого громадянина не можуть притягти до відповідальності та стягнути з нього штраф.

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, які існують три законні причини, що надають право відмовитися від повістки.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.