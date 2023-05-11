Когда вручение повестки незаконно — разъяснение адвоката

Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В мае в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. Следовательно, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет будут и дальше получать повестки. Поэтому важно знать, когда этот документ считается надлежащим образом врученным.

Этот вопрос для украинцев прояснил адвокат Ростислав Кравец в своем YouTube канале.

Читайте также:

Какие данные должна содержать повестка

Если вам вручают повестку, проверьте ее содержание. Она обязательно должна содержать следующие данные:

ФИО и место жительства гражданина, которому вручается повестка;

время и дату прибытия в ТЦК и СП;

наименование и местонахождение ТЦК и СП, в который должен прибыть гражданин;

подпись и печать руководителей ТЦК и СП.

В случае если какие-либо из этих данных заполнены неверно, гражданин имеет право отказаться подписывать документ.

Акт отказа от получения повестки составляется обязательно в присутствии двух свидетелей. Акт передают центрам комплектования, которые должны исправить ошибки.

Вручение повестки военнообязанному. Фото: google.com

Какое вручение повестки неправомерно

По словам Ростислава Кравца, повестку можно считать надлежащим образом врученной, если человек поставил на документе свою подпись и это было зафиксировано, например, есть свидетели или видеозапись самого вручения повестки.

"Если там стоит какая-нибудь закорючка в повестке, нет доказательств того, что вы ее получали, такие протоколы суды будут отменять. И такие штрафы суды также будут отменять", — подчеркнул правовед.

Также адвокат высказал свое мнение по поводу вручения повесток через родственников, ОСМД, ЖЭКи, почтой или оставленную в дверях. Он подчеркнул, что все эти варианты являются незаконными, ведь нет никаких подтверждений того, что лицо, которому назначалась повестка, получило его. Так что такого гражданина не могут привлечь к ответственности и взыскать с него штраф.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, что существуют три законных причины, дающие право отказаться от повестки.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.