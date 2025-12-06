Продовження бронювання - коли треба проходити ВЛК

Продовження броні — чи треба йти в ТЦК на комісію
Військовозобов’язаний громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації, може продовжувати бронь за наявності відповідних підстав. Пройдена чи непройдена військово-лікарська комісія на це не впливає.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Військово-лікарська комісія під час перебронювання
До юристів звернувся громадянин, який має оформлене на роботі бронювання від мобілізації.
Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для продовження бронювання проходити військово-лікарську комісію.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи питання військовозобов’язаного, пояснив, що візит до ТЦК на військово-лікарську комісію не є обов’язковим.
"Відсутність ВЛК не є підставою для відмови у продовженні бронювання, адже незважаючи на те, що довідка ВЛК дійсна 12 місяців — Ви не маєте обов'язку самостійно проходити ВЛК кожен рік", — запевнив громадянина юрист.
Ситуації із ВЛК та бронею на практиці
Дерій підкреслив, що непроходження ВЛК у такому випадку не є порушенням правил військового обліку.
Тож за це громадянина не повинні оголошувати у розшук.
"Вже неодноразово на практиці працівники переброньовувались, навіть у статусі обмежено придатного, і жодних затримок не було", — наголосив правник.
