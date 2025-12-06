Відео
Головна ТЦК Продовження броні — чи треба йти в ТЦК на комісію

Продовження броні — чи треба йти в ТЦК на комісію

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 00:30
Продовження бронювання - коли треба проходити ВЛК
Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Військовозобов’язаний громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації, може продовжувати бронь за наявності відповідних підстав. Пройдена чи непройдена військово-лікарська комісія на це не впливає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Військово-лікарська комісія під час перебронювання

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене на роботі бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для продовження бронювання проходити військово-лікарську комісію.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи питання військовозобов’язаного, пояснив, що візит до ТЦК на військово-лікарську комісію не є обов’язковим.

"Відсутність ВЛК не є підставою для відмови у продовженні бронювання, адже незважаючи на те, що довідка ВЛК дійсна 12 місяців — Ви не маєте обов'язку самостійно проходити ВЛК кожен рік", — запевнив громадянина юрист.

Ситуації із ВЛК та бронею на практиці

Дерій підкреслив, що непроходження ВЛК у такому випадку не є порушенням правил військового обліку.

Тож за це громадянина не повинні оголошувати у розшук.

"Вже неодноразово на практиці працівники переброньовувались, навіть у статусі обмежено придатного, і жодних затримок не було", — наголосив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку проблему юрист назвав головною під час продовження бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, як працює автоматичне продовження бронювання.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
