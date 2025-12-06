Продление бронирования - когда надо проходить ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Военнообязанный гражданин, имеющий оформленное бронирование от мобилизации, может продолжать бронь при наличии соответствующих оснований. Пройденная или непройденная военно-врачебная комиссия на это не влияет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Военно-врачебная комиссия во время перебронирования

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленное на работе бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для продолжения бронирования проходить военно-врачебную комиссию.

Юрист Владислав Дерий, комментируя вопрос военнообязанного, пояснил, что визит в ТЦК на военно-врачебную комиссию не является обязательным.

"Отсутствие ВВК не является основанием для отказа в продлении бронирования, ведь несмотря на то, что справка ВВК действительна 12 месяцев — Вы не обязаны самостоятельно проходить ВВК каждый год", — заверил гражданина юрист.

Ситуации с ВВК и броней на практике

Дерий подчеркнул, что непрохождение ВВК в таком случае не является нарушением правил воинского учета.

Поэтому за это гражданина не должны объявлять в розыск.

"Уже неоднократно на практике работники перебронировались, даже в статусе ограниченно годного, и никаких задержек не было", — подчеркнул юрист.

