Продление бронирования - когда надо проходить ВВК

Продление брони — надо ли идти в ТЦК на комиссию
Военнообязанный гражданин, имеющий оформленное бронирование от мобилизации, может продолжать бронь при наличии соответствующих оснований. Пройденная или непройденная военно-врачебная комиссия на это не влияет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военно-врачебная комиссия во время перебронирования
К юристам обратился гражданин, который имеет оформленное на работе бронирование от мобилизации.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для продолжения бронирования проходить военно-врачебную комиссию.
Юрист Владислав Дерий, комментируя вопрос военнообязанного, пояснил, что визит в ТЦК на военно-врачебную комиссию не является обязательным.
"Отсутствие ВВК не является основанием для отказа в продлении бронирования, ведь несмотря на то, что справка ВВК действительна 12 месяцев — Вы не обязаны самостоятельно проходить ВВК каждый год", — заверил гражданина юрист.
Ситуации с ВВК и броней на практике
Дерий подчеркнул, что непрохождение ВВК в таком случае не является нарушением правил воинского учета.
Поэтому за это гражданина не должны объявлять в розыск.
"Уже неоднократно на практике работники перебронировались, даже в статусе ограниченно годного, и никаких задержек не было", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, какую проблему юрист назвал главной при продлении бронирования.
Добавим, мы сообщали о том, как работает автоматическое продление бронирования.
Читайте Новини.LIVE!