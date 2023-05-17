Законно ли заполнять повестку прямо на улице — объяснение правозащитников

Общая мобилизация в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине почти 16 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ежедневно вручают повестки. Но, несмотря на это, все еще остается много вопросов о том, как должен вручаться этот документ и какие действия представителей ТЦК и СП незаконны.

Правозащитники рассказали, имеют ли право представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

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По словам адвоката Джамала Стаценко, повестка, которую заполняют уже на месте, должна обязательно содержать подпись руководителя ТЦК и СП и ни в коем случае не может быть пустой.

"То есть случаи, когда штампуют пачки пустых повесток, а затем приходят в гостиницы, квартиры или улицы и вручают людям — это незаконно", — подчеркнул Стаценко.

Однако адвокат отметил важный нюанс — если такая повестка вручена и военнообязанный поставил подпись, что получил этот документ, то это подтвержденный юридический факт.

Поэтому, пока гражданин будет обжаловать ее, ТЦК и СП могут подать в суд на него за уклонение от мобилизации.

"Если человека вызвали, но он не пришел, местные военкоматы могут трактовать это как уклонение", — отметил правовед.

Адвокат заметил, что пустую повестку можно и следует обжаловать. Для этого с соответствующей жалобой можно обратиться в ТЦК, Министерство обороны или в полицию.

Вручение повестки в Украине. Фото: google.com

В свою очередь юрист Виктория Тютюнникова считает, что повестку могут заполнять перед вручением. Это будет законно.

Но только в том случае, если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или он это делает лично. Военнообязанный получает повестку, а у представителя ТЦК остается "корешок" и бланк с подписью о получении повестки.

Важно: если повестка была выдана должным образом, то отказавшегося ее брать гражданина имеют право привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать.

Напомним, мы писали, что существуют три законных причины, дающие право отказаться от повестки.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.