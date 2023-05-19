Вручення повістки 2023 — хто має право та на що звертати увагу

Вручення повістки працівником ЖЕКу. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжили термін дії загальної мобілізації щонайменше до 18 серпня 2023 року, тож чоловіки призовного віку й надалі будуть отримувати повістки. Цей документ мають право вручати не тільки представники ТЦК та СП, а й інші уповноважені особи. Зокрема, до таких відносяться працівники ЖЕКів та ОСББ.

Детальніше про це розповів адвокат, голова адвокатського об'єднання "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

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Хто має право вручати повістку

Нагадаємо, що в Україні повістку військовозобов'язаній особі можуть вручати:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи військового комісаріату і ТЦК та СП;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

Вручення повістки. Фото: google.com

Вручення повістки працівником ЖЕКу — на що треба звернути увагу

За словами правозахисника, у представників ТЦК та СП не завжди є можливість особисто шукати кожного військовозобов'язаного та передавати йому повістку, саме тому вони часто звертаються за допомогою до сільрад, компаній та комунальників.

"Якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це цілком законно. Зверніть увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість", — підкреслив фахівець.

Перед тим, як підписувати повістку, слід переконатися, чи має комунальник право її вручати. Попросіть його пред'явити відповідне розпорядження від керівника ТЦК та СП.

За словами Кравця, працівник ЖЕКу дає військовозобов'язаному повістку, а громадянин ставить підпис на документі, де вказано дату та час, тим самим підтверджуючи отримання повістки.

У разі відмови взяти документ працівник ЖЕКу повинен на місці скласти акт зі свідками.

Коли повістку від працівника ЖЕКу можна проігнорувати

Якщо комунальник просто поклав повістку до поштової скриньки або вставив у двері, такий документ можна проігнорувати.

"У такому разі немає підтвердження, що військовозобов'язаний отримав повістку", — додав спеціаліст.

Повістка повинна бути вручена особисто в руки — під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання або оскаржити в суді.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням.

Раніше ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Також ми розповідали, якій категорії осіб не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.