Вручение повестки 2023 — кто имеет право и на что обращать внимание

Вручение повестки работником ЖЭКа. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили срок действия общей мобилизации по меньшей мере до 18 августа 2023 года, поэтому мужчины призывного возраста и дальше будут получать повестки. Этот документ вправе вручать не только представители ТЦК и СП, но и другие уполномоченные лица. В частности, к таковым относятся работники ЖЭКов и ОСМД.

Детальнее об этом рассказал адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Кто имеет право вручать повестку

Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и ТЦК и СП;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Вручение повестки. Фото: google.com

Вручение повестки работником ЖЭКа — на что нужно обратить внимание

По словам правозащитника, у представителей ТЦК и СП не всегда есть возможность лично искать каждого военнообязанного и передавать ему повестку, поэтому они часто обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам.

"Если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость", — подчеркнул специалист.

Перед тем как подписывать повестку, следует убедиться, имеет ли коммунальщик право ее вручать. Предложите его предъявить соответствующее распоряжение от руководителя ТЦК и СП.

По словам Кравца, работник ЖЭКа дает военнообязанному повестку, а гражданин ставит подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждая получение повестки.

В случае отказа взять документ, работник ЖЭКа должен на месте составить акт со свидетелями.

Когда повестку от работника ЖЭКа можно проигнорировать

Если коммунальщик просто положил повестку в почтовый ящик или вставил в дверь, такой документ можно проигнорировать.

"В таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку", — добавил специалист.

Повестка должна быть вручена лично в руки — под роспись получателя. Если в повестке есть ошибки, то в присутствии свидетелей можно отказаться от ее получения или обжаловать в суде.

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Также мы рассказывали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.