Вручение повестки 2023 — кто имеет право и на что обращать внимание

Не только представители ТЦК: кто может вручать повестку во время войны
В Украине продлили срок действия общей мобилизации по меньшей мере до 18 августа 2023 года, поэтому мужчины призывного возраста и дальше будут получать повестки. Этот документ вправе вручать не только представители ТЦК и СП, но и другие уполномоченные лица. В частности, к таковым относятся работники ЖЭКов и ОСМД.
Детальнее об этом рассказал адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Кто имеет право вручать повестку
Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:
- работники органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
- должностные лица военного комиссариата и ТЦК и СП;
- руководители ЖЭКа, ОСМД.
Вручение повестки работником ЖЭКа — на что нужно обратить внимание
По словам правозащитника, у представителей ТЦК и СП не всегда есть возможность лично искать каждого военнообязанного и передавать ему повестку, поэтому они часто обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам.
"Если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость", — подчеркнул специалист.
Перед тем как подписывать повестку, следует убедиться, имеет ли коммунальщик право ее вручать. Предложите его предъявить соответствующее распоряжение от руководителя ТЦК и СП.
По словам Кравца, работник ЖЭКа дает военнообязанному повестку, а гражданин ставит подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждая получение повестки.
В случае отказа взять документ, работник ЖЭКа должен на месте составить акт со свидетелями.
Когда повестку от работника ЖЭКа можно проигнорировать
Если коммунальщик просто положил повестку в почтовый ящик или вставил в дверь, такой документ можно проигнорировать.
"В таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку", — добавил специалист.
Повестка должна быть вручена лично в руки — под роспись получателя. Если в повестке есть ошибки, то в присутствии свидетелей можно отказаться от ее получения или обжаловать в суде.
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