Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не только представители ТЦК: кто может вручать повестку во время войны arrow

Не только представители ТЦК: кто может вручать повестку во время войны

19 мая 2023 08:03
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Вручение повестки 2023 — кто имеет право и на что обращать внимание
Вручение повестки работником ЖЭКа. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили срок действия общей мобилизации по меньшей мере до 18 августа 2023 года, поэтому мужчины призывного возраста и дальше будут получать повестки. Этот документ вправе вручать не только представители ТЦК и СП, но и другие уполномоченные лица. В частности, к таковым относятся работники ЖЭКов и ОСМД.

Детальнее об этом рассказал адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Читайте также:

Кто имеет право вручать повестку

Напомним, что в Украине повестку военнообязанному лицу могут вручать:

  • работники органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;
  • должностные лица военного комиссариата и ТЦК и СП;
  • руководители ЖЭКа, ОСМД.

 

Кто имеет право вручать повестку
Вручение повестки. Фото: google.com

Вручение повестки работником ЖЭКа — на что нужно обратить внимание

По словам правозащитника, у представителей ТЦК и СП не всегда есть возможность лично искать каждого военнообязанного и передавать ему повестку, поэтому они часто обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам.

"Если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость", — подчеркнул специалист.

Перед тем как подписывать повестку, следует убедиться, имеет ли коммунальщик право ее вручать. Предложите его предъявить соответствующее распоряжение от руководителя ТЦК и СП.

По словам Кравца, работник ЖЭКа дает военнообязанному повестку, а гражданин ставит подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждая получение повестки.

В случае отказа взять документ, работник ЖЭКа должен на месте составить акт со свидетелями.

Когда повестку от работника ЖЭКа можно проигнорировать

Если коммунальщик просто положил повестку в почтовый ящик или вставил в дверь, такой документ можно проигнорировать.

"В таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку", — добавил специалист.

Повестка должна быть вручена лично в руки под роспись получателя. Если в повестке есть ошибки, то в присутствии свидетелей можно отказаться от ее получения или обжаловать в суде.

 

Напомним, мы сообщали, имеют ли право представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Ранее мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

Также мы рассказывали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас