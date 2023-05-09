Кого мобілізуватимуть у травні в першу чергу — адвокат назвав категорії

Призов на військову службу в Україні. Фото: Mil.gov.ua

В Україні продовжили термін дії воєнного стану до 18 серпня, а отже й загальну мобілізацію, під час якої можуть призвати на військову службу громадян від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок.

Проте, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу, розказав адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі.

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За словами адвоката в останній місяць весни під мобілізацію у першу чергу підпадатимуть ті, хто:

придатні за станом здоров'я віком від 28 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні за станом здоров'я та мають військовий досвід;

перебувають у запасі (резервісти);

обмежено придатні віком від 28 до 60 років (на передову таких осіб не відправлятимуть, але можуть зарахувати в частині постачання).

Мобілізація в Україні. Фото: google.com

Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням

Никифорчук зазначив, що можуть призвати осіб з інвалідністю і тих людей, які мають відстрочку за сімейними обставинами. Але виключно за їхнім бажанням і тільки за місцем проживання. Кожен випадок розглядатиметься індивідуально — лише за бажанням військовозобов'язаних, зазначив правознавець.

Призов на строкову службу під час воєнного стану в Україні заборонено Законом про військовий обов’язок і військову службу із жовтня 2022 року. Це означає, що мобілізувати призовників від 18 до 27 років включно заборонено. Вони можуть вступити до лав ЗСУ виключно на добровільній основі за контрактом.

"Як ви бачите, мобілізація у нас, напевно, стосуватиметься практично всіх, але є ті категорії, які можуть все-таки проходити та служити добровільно. Їх не будуть мобілізувати без їхнього на те бажання", — підсумував Никифорчук.

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання військових, якщо вони не мають військового досвіду і не служили в армії та скільки триває підготовка офіцерів запасу після мобілізації.

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