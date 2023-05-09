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Кого будут мобилизовывать в мае в первую очередь: адвокат назвал категории мужчин

9 мая 2023 16:37
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кого будут мобилизовывать в мае в первую очередь — адвокат назвал категории
Призыв на военную службу в Украине. Фото: Mil.gov.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продлили срок действия военного положения до 18 августа, а значит и общую мобилизацию, во время которой могут призвать на военную службу граждан от 18 до 60 лет, способных выполнять воинский долг.

Однако что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь, рассказал адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале.

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По словам адвоката, в последний месяц весны под мобилизацию в первую очередь будут подпадать те, кто:

  • пригодные по состоянию здоровья от 28 до 60 лет без опыта военной службы;
  • пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
  • находятся в запасе (резервисты);
  • ограничено пригодные в возрасте от 28 до 60 лет (на передовую таких лиц не будут отправлять, но могут отнести в части поставки).

 

Кого могут мобилизовать только по собственному желанию
Мобилизация в Украине. Фото: google.com

Кого могут мобилизовать только по собственному желанию

Никифорчук отметил, что могут призвать лиц с инвалидностью и тех, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам. Но исключительно по их желанию и только по месту жительства. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально только по желанию военнообязанных, отметил правовед.

Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине запрещен Законом о воинской обязанности и военной службе с октября 2022 года. Это означает, что мобилизовывать призывников от 18 до 27 лет запрещено. Они могут вступить в ряды ВСУ исключительно на добровольной основе по контракту.

"Как вы видите, мобилизация у нас, наверное, будет касаться практически всех, но есть те категории, которые могут все-таки проходить и служить добровольно. Их не будут мобилизовать без их на то желание", — подытожил Никифорчук.

 

Напомним, мы писали, сколько длится обучение военных, если у них нет военного опыта и они не служили в армии и сколько длится подготовка офицеров запаса после мобилизации.

Также мы рассказывали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.

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