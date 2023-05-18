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Сховатися не вийде: українцям назвали ще одне місце, де вручатимуть повістки

18 травня 2023 13:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Де чоловіки можуть отримати повістку — українців попередили
Загальна мобілізація в Україні. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року, тож військовозобов'язані громадяни й надалі будуть отримувати повістки для явки до центрів комплектування. Даний документ чоловікам можуть вручити у будь-якому громадському місці й виключенням не стануть навіть пляжі. 

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в коментарі виданню "Суспільне".

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За її словами, пляжі — це також громадське місце, а отже представники ТЦК та СП мають право вручати громадянам призовного віку повістки. 

"Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", — пояснила Гуменюк.

 

Чи можуть вручити повістку на пляжі
Вручення повістки на пляжі. Фото: usionline.com

Керівниця пресцентру сил оборони Півдня також підкреслила, повістка — це не спосіб покарання, а оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

Додамо, вручення цього документу ще не означає, що громадянина одразу відправлять на фронт. Військовозобов’язаних викликають до ТЦК для уточнення персональних даних, визначення придатності до служби й лише потім — можливе направлення до військових частин.

Раніше ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають право представники територіальних центрів комплектування заповнювати повістку прямо на вулиці перед врученням. 

Також ми розповідали, якій категорії осіб не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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