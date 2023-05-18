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Спрятаться не выйдет: украинцам назвали еще одно место, где будут вручать повестки

18 мая 2023 13:34
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Дмитрий Струк
Редактор
Где мужчины могут получить повестку — украинцев предупредили
Общая мобилизация в Украине. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года, поэтому военнообязанные граждане и дальше будут получать повестки для явки в центры комплектования. Данный документ мужчинам могут вручить в любом общественном месте и исключением не станут даже пляжи.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии изданию "Суспільне".

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По ее словам, пляжи — это также общественное место, а значит, представители ТЦК и СП имеют право вручать гражданам призывного возраста повестки.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть, общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", — пояснила Гуменюк.

 

Могут вручить повестку на пляже
Вручение повестки на пляже. Фото: usionline.com

Руководитель пресс-центра сил обороны Юга также подчеркнула, повестка — это не способ наказания, а оповещения проводят в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Добавим, что вручение этого документа еще не означает, что гражданина сразу отправят на фронт. Военнообязанных вызывают в ТЦК для уточнения персональных данных, определения пригодности к службе и только потом возможно направление в воинские части.

Ранее мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, имеют ли право представители территориальных центров комплектования заполнять повестку прямо на улице перед вручением.

Также мы рассказывали, какой категории лиц не стоит опасаться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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