Адвокат розповів, що робити, коли працівники ТЦК порушують права призовників

Українські захисники проходять військові навчання. Фото: УНІАН

Адвокат Антон Болтик заявив, що в разі неправомірних дій працівників ТЦК щодо призовників чи військовозобов'язаних необхідно фільмувати їхні дії. Також він зазначив, що треба вимагати пред'явити певні документи для встановлення особи, що порушує ваші права.

Про це Болтик розповів в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

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Що робити в разі порушення прав

Болтик зазначив, що у випадку порушення прав призовників працівниками ТЦК потрібно фіксувати на камеру їхні дії та просити пред’явити певні документи.

“Обов’язково треба встановити особу, яка, можливо, може якимось чином порушити ваше право. Шляхом висунення певної вимоги щодо пред’явлення для ознайомлення таких документів. По-перше, необхідно ознайомитися з розпорядженням ТЦК щодо оповіщення призовника і військовозобов’язаних громадян службового посвідчення. Тому що в них є певна процедура, вони повинні мати при собі відповідний документ, який підтверджує, що ця особа є співробітником ТЦК та СП”, — зазначив адвокат.

За його словами також можна попросити пред’явити відповідне розпорядження на здійснення тих, чи інших функій, простими словами — довіреність. Крім того, додатково повинен бути наказ коменданта. Це чітко зазначено в постанові Кабінету міністрів України № 1455-1456.

Як і де лишити скаргу у випадку порушення прав

“Після встановлення особи ми, якщо вбачаємо порушення лишаємо відповідну скаргу. Якщо ці особи порушують ваше право, ви берете телефон і телефонуєте на 0800500442 — це номер гарячої лінії Міноборони України, який є у відкритому доступі. І повідомляєте, яка особа, де саме в який проміжок часу, дату, порушила права яким саме чином і кого”, – розповів Болтик.

Він заявив, що анонімні звернення не приймаються, а також додав, що можна викликати поліцію для фіксування неправомірних дій працівників ТЦК.

“У випадку насильницьких дій відносно вас працівником ТЦК. Такі дії дійсно підпадають під кваліфікацію кримінального кодексу України, а саме статті 146. Це незаконне позбавлення волі”, — зазначив Болтик.

За його словами, передбачено покарання — обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

“Але необхідно це зафіксувати написати відповідне звернення письмово і надати докази, які будуть наявні, що підтверджують такі обставини. Оце такий базовий момент, який необхідно зробити”, – додав Болтик.

Нагадаємо, що в Україні діє загальна мобілізація, під час якої повістки вручають усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Та в суспільстві все ще точиться дискусія, який вік мобілізації є граничним — 45 чи 60 років.