Коли можна не приходити до ТЦК після отримання повістки — пояснення адвоката

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Після належного вручення повістки кожен військовозобов'язаний українець має з'явитися у ТЦК та СП в зазначену у документі дату та час. Проте бувають випадки, коли особа за певних обставин не змогла цього зробити.

Про законні причини неявки до територіального центру комплектування розповів адвокат Андрій Новак в інтерв’ю ТСН.ua.

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Які причини дозволяють не приходити до ТЦК після вручення повістки

Згідно з українським законодавством, військовозобов'язані можуть не з'явитися до ТЦК з наступних поважних причин:

смерть рідних (не пізніше, ніж за сім днів до дати, коли необхідно з’явитись у ТЦК);

стан здоров’я (наприклад, якщо у людини важка хвороба, зламана нога чи рука);

догляд за хворими рідними (у випадку, коли це не може зробити ніхто інший);

стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація;

складання іспитів у ВНЗ.

Стосовно стихійного лиха або іншої надзвичайної ситуації правознавець зазначив, що немає чіткого переліку, що саме підпадає під надзвичайні ситуації або стихійні лиха як поважна причина для неявки до ТЦК.

Також Новак назвав трохи дивною причиною можливість не приходити до військкомату через складання іспитів у вишах. Адже студенти не підпадають під мобілізацію.

Явка до ТЦК та СП за повісткою. Фото: google.com

Чи потрібно подавати до ТЦК та СП документи про причину неявки

За словами Андрія Новака, громадянину необхідно надати до ТЦК підтверджувальні документи про причини неявки.

Адже територіальні центри не можуть знати про непридатність людини до служби за станом здоров’я, тому потрібно з’явитися туди та отримати відповідну відмітку.

Також правозахисник додав, у разі, якщо буде доведено, що причина неявки була поважна, відповідальність не повинна настати.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми писали, які існують три законні причини, що надають право відмовитися від повістки.

Також ми розповідали, чим оповіщення відрізняється від повістки, у яких випадках вручають цей документ та чи має він юридичну силу.