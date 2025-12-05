Відео
Скільки можна зберігати їжу у холодильнику під час відключень

Скільки можна зберігати їжу у холодильнику під час відключень

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 21:46
Скільки можна зберігати їжу у холодильнику під час відключень
Холодильник. Фото: Freepik

У період стабілізаційних та екстрених вимкнень електроенергії продукти у холодильнику залишаються безпечними до чотирьох годин без струму. У повній морозильній камері можна зберігати їжу до 48 годин, а в напівпорожній — до 24 годин.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Продукти у холодильнику під час відключень

Експерти радять заздалегідь підготувати акумулятори холоду або заморожені пляшки з водою та розмістити їх у холодильнику, щоб продовжити термін придатності продуктів. Також важливо не відчиняти холодильник без потреби: температура всередині має залишатися +4℃ або нижче, а в морозильній камері — не вище -4℃.

У ЦГЗ закликають уважно перевіряти їжу після відключень. Якщо виникають будь-які сумніви щодо її свіжості, продукти слід негайно викинути. Особливо це стосується страв із незвичним запахом, кольором або текстурою.

Якщо на продуктах у морозильній камері залишилися кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати до відновлення електропостачання. Продукти ж у холодильнику придатні до споживання, якщо їх температура не піднялася вище +4℃.

Фахівці радять завчасно робити запас харчів, що не потребують охолодження, зокрема хлібобулочних виробів, консервів, сезонних овочів і фруктів, сухофруктів. Перевагу слід надавати продуктам із низьким вмістом солі та цукру.

Раніше ми писали, що через нові атаки Росії на енергетику в Україні знову діють планові відключення світла. Тож багатьох українців цікавить, чи вплине це на рахунки за електрику. 

Також ми розповідали, що через постійні перебої українці все частіше купують альтернативні джерела енергії: бензинові генератори, павербанки, зарядні станції. Попит на такі товари зріс, тому продавці могли підвищити ціни. 

продукти їжа холодильник безпека відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
