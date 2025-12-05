Видео
Сколько можно хранить еду в холодильнике во время отключений

Сколько можно хранить еду в холодильнике во время отключений

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 21:46
Сколько можно хранить еду в холодильнике во время отключений
Холодильник. Фото: Freepik

В период стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии продукты в холодильнике остаются безопасными до четырех часов без тока. В полной морозильной камере можно хранить пищу до 48 часов, а в полупустой — до 24 часов.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Читайте также:

Продукты в холодильнике во время отключений

Эксперты советуют заранее подготовить аккумуляторы холода или замороженные бутылки с водой и разместить их в холодильнике, чтобы продлить срок годности продуктов. Также важно не открывать холодильник без надобности: температура внутри должна оставаться +4℃ или ниже, а в морозильной камере — не выше -4℃.

В ЦОЗ призывают внимательно проверять еду после отключений. Если возникают какие-либо сомнения относительно ее свежести, продукты следует немедленно выбросить. Особенно это касается блюд с необычным запахом, цветом или текстурой.

Если на продуктах в морозильной камере остались кристаллы льда, их можно продолжать хранить до восстановления электроснабжения. Продукты же в холодильнике пригодны к употреблению, если их температура не поднялась выше +4℃.

Специалисты советуют заблаговременно делать запас продуктов, не требующих охлаждения, в частности хлебобулочных изделий, консервов, сезонных овощей и фруктов, сухофруктов. Предпочтение следует отдавать продуктам с низким содержанием соли и сахара.

Ранее мы писали, что из-за новых атак России на энергетику в Украине снова действуют плановые отключения света. Поэтому многих украинцев интересует, повлияет ли это на счета за электричество.

Также мы рассказывали, что из-за постоянных перебоев украинцы все чаще покупают альтернативные источники энергии: бензиновые генераторы, павербанки, зарядные станции. Спрос на такие товары вырос, поэтому продавцы могли повысить цены.

