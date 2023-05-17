Когда можно не приходить в ТЦК после получения повестки – объяснение адвоката

Получить повестку и не явиться в ТЦК: каковы законные обстоятельства
После надлежащего вручения повестки, каждый военнообязанный украинец должен явиться в ТЦК и СП в указанную в документе дату и время. Однако бывают случаи, когда лицо при определенных обстоятельствах не смогло этого сделать.
О законных причинах неявки в территориальный центр комплектования рассказал адвокат Андрей Новак в интервью ТСН.ua.
Какие причины позволяют не приходить в ТЦК после вручения повестки
Согласно украинскому законодательству, военнообязанные могут не явиться в ТЦК по следующим уважительным причинам:
- смерть родных (не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо явиться в ТЦК);
- состояние здоровья (например, если у человека тяжелая болезнь, сломана нога или рука);
- уход за больными родными (в случае, когда это не может сделать никто другой);
- стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;
- сдача экзаменов в вузы.
Относительно стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации правовед отметил, что нет четкого перечня, что подпадает под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия как уважительная причина для неявки в ТЦК.
Также Новак назвал несколько странной причиной возможность не приходить в военкомат из-за сдачи экзаменов в вузах. Ведь студенты не подпадают под мобилизацию.
Нужно ли подавать в ТЦК и СП документы о причине неявки
По словам Андрея Новака, гражданину необходимо предоставить в ТЦК подтверждающие документы о причинах неявки.
Ведь территориальные центры не могут знать о непригодности человека на службу по состоянию здоровья, поэтому нужно явиться туда и получить соответствующую отметку.
Также правозащитник добавил, что в случае, если будет доказано, что причина неявки была уважительной, ответственность не должна наступить.
Ранее сообщалось, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.
Напомним, мы писали, что существуют три законных причины, дающие право отказаться от повестки.
Также мы рассказывали, чем уведомление отличается от повестки, в каких случаях вручают этот документ и имеет ли он юридическую силу.