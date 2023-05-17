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Получить повестку и не явиться в ТЦК: каковы законные обстоятельства

17 мая 2023 07:23
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Когда можно не приходить в ТЦК после получения повестки – объяснение адвоката
Вручение повестки в Украине. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

После надлежащего вручения повестки, каждый военнообязанный украинец должен явиться в ТЦК и СП в указанную в документе дату и время. Однако бывают случаи, когда лицо при определенных обстоятельствах не смогло этого сделать.

О законных причинах неявки в территориальный центр комплектования рассказал адвокат Андрей Новак в интервью ТСН.ua.

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Какие причины позволяют не приходить в ТЦК после вручения повестки

Согласно украинскому законодательству, военнообязанные могут не явиться в ТЦК по следующим уважительным причинам:

  • смерть родных (не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо явиться в ТЦК);
  • состояние здоровья (например, если у человека тяжелая болезнь, сломана нога или рука);
  • уход за больными родными (в случае, когда это не может сделать никто другой);
  • стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;
  • сдача экзаменов в вузы.

Относительно стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации правовед отметил, что нет четкого перечня, что подпадает под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия как уважительная причина для неявки в ТЦК.

Также Новак назвал несколько странной причиной возможность не приходить в военкомат из-за сдачи экзаменов в вузах. Ведь студенты не подпадают под мобилизацию.

 

Какие причины позволяют не приходить в ТЦК после вручения повестки
Явка в ТЦК и СП по повестке. Фото: google.com

Нужно ли подавать в ТЦК и СП документы о причине неявки

По словам Андрея Новака, гражданину необходимо предоставить в ТЦК подтверждающие документы о причинах неявки.

Ведь территориальные центры не могут знать о непригодности человека на службу по состоянию здоровья, поэтому нужно явиться туда и получить соответствующую отметку.

Также правозащитник добавил, что в случае, если будет доказано, что причина неявки была уважительной, ответственность не должна наступить.

 

Когда можно не приходить в ТЦК после получения повестки
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Ранее сообщалось, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, мы писали, что существуют три законных причины, дающие право отказаться от повестки.

Также мы рассказывали, чем уведомление отличается от повестки, в каких случаях вручают этот документ и имеет ли он юридическую силу.

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