Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Який граничний вік мобілізації в Україні: адвокат попередив українців arrow

Який граничний вік мобілізації в Україні: адвокат попередив українців

17 травня 2023 13:47
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Граничний вік мобілізації 2023 — що важливо знати українцям
Українські військові на службі. Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої повістки вручають усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Та в суспільстві все ще точиться дискусія, який вік мобілізації є граничним — 45 чи 60 років. 

Відповідь на це питання дав адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі. 

Читайте також:

Що говорить закон з приводу віку мобілізованих

За словами правознавця, відповідно до ч. 1 п. 7 ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера — 60 років, вищого офіцера — 65 років. 

Адвокат підкреслив, що трактування п. 1-6 ч. 1 ст. 22 вказаного закону, де зазначено, що граничний вік перебування на військовій службі, — до 45 років, стосується виключно проходження служби у мирний час.

"Не має значення, чи проходили ви службу та досягли граничного віку, бо всі ми підпадаємо під дію пункту номер 7, який обумовлений особливим періодом", — зазначив Сімутін.

 

Який граничний вік перебування на військовій службі

Згідно зі ст. 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі:

  • для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років;
  • для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;
  • для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років;
  • для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років;
  • для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років;
  • полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;
  • для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;
  • вищого офіцерського складу — до 65 років.

Важливо: під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід можуть служити понад 5 років граничного віку, якщо мають таке бажання. 

Головна вимога для служби в ЗСУ для них ― бути визнаними придатними за станом здоров’я для проходження військової служби військово-лікарською комісією. 

 

Граничний вік мобілізації — що говорить закон
Військовослужбовці на передовій. Фото: militaryimages.net

Нагадаємо, ми писали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Раніше ми розповідали, якій категорії осіб не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB