Граничний вік мобілізації 2023 — що важливо знати українцям

Українські військові на службі. Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої повістки вручають усім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Та в суспільстві все ще точиться дискусія, який вік мобілізації є граничним — 45 чи 60 років.

Відповідь на це питання дав адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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За словами правознавця, відповідно до ч. 1 п. 7 ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера — 60 років, вищого офіцера — 65 років.

Адвокат підкреслив, що трактування п. 1-6 ч. 1 ст. 22 вказаного закону, де зазначено, що граничний вік перебування на військовій службі, — до 45 років, стосується виключно проходження служби у мирний час.

"Не має значення, чи проходили ви службу та досягли граничного віку, бо всі ми підпадаємо під дію пункту номер 7, який обумовлений особливим періодом", — зазначив Сімутін.

Який граничний вік перебування на військовій службі

Згідно зі ст. 22 вищезгаданого закону, граничний вік перебування на військовій службі:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років ;

; для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років ;

; для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 50 років ;

; для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 55 років ;

; для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років ;

; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років ;

; для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років ;

; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Важливо: під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід можуть служити понад 5 років граничного віку, якщо мають таке бажання.

Головна вимога для служби в ЗСУ для них ― бути визнаними придатними за станом здоров’я для проходження військової служби військово-лікарською комісією.

Військовослужбовці на передовій. Фото: militaryimages.net

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