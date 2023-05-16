Обмежено придатні під час війни — хто в цій категорії та де проходять службу

Служба в Збройних силах України. Фото: Новини.LIVE

За умов воєнного стану в Україні під мобілізацію підпадають обмежено придатні чоловіки. Проте, згідно з українським законодавством, є види військової служби, на які їх не можуть призвати.

Де мають право служити обмежено придатні особи в Україні під час війни, розповів адвокат Віктор Мазур.

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Що означає "обмежено придатний"

Обмежена придатність означає, що особа не може виконувати військову службу у мирний період, проте це не дає основи для відстрочки в разі воєнного стану.

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.

Хто визначає обмежену придатність

Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження.

Однак визнання військовозобов’язаного за результатами медичного обстеження — обмежено придатним у воєнний стан ("білий" військовий квиток) не означає, що він не може проходити військову службу чи відстрочений від мобілізації, а лише свідчить про те, що деякі види служби та роботи йому протипоказані.

Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить від:

фізичного стану здоров’я;

військової спеціальності;

займаної посади;

віку;

роботи військовозобов’язаного.

Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Куди не мають права призвати обмежено придатних осіб

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у:

високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Де можуть служити обмежено придатні особи

Зазвичай громадяни чоловічої статі зі статусом обмежено придатний можуть залучатися до служби:

у частинах;

підрозділах забезпечення;

у військових комісаріатах ТЦК;

в установах, організаціях, навчальних закладах.

Також обмежено придатні можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.

Важливо, що всі конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновках військово-лікарської комісії.

Служба в армії. Фото: google.com

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