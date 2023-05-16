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Де можуть служити обмежено придатні особи в Україні під час війни

16 травня 2023 23:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Обмежено придатні під час війни — хто в цій категорії та де проходять службу
Служба в Збройних силах України. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

За умов воєнного стану в Україні під мобілізацію підпадають обмежено придатні чоловіки. Проте, згідно з українським законодавством, є види військової служби, на які їх не можуть призвати. 

Де мають право служити обмежено придатні особи в Україні під час війни, розповів адвокат Віктор Мазур

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Що означає "обмежено придатний" 

Обмежена придатність означає, що особа не може виконувати військову службу у мирний період, проте це не дає основи для відстрочки в разі воєнного стану.

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.

Хто визначає обмежену придатність

Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження. 

Однак визнання військовозобов’язаного за результатами медичного обстеження — обмежено придатним у воєнний стан ("білий" військовий квиток) не означає, що він не може проходити військову службу чи відстрочений від мобілізації, а лише свідчить про те, що деякі види служби та роботи йому протипоказані. 

Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить від:

  • фізичного стану здоров’я;
  • військової спеціальності;
  •  займаної посади;
  • віку;
  • роботи військовозобов’язаного.

 

Хто визначає обмежену придатність
Військово-лікарська комісія. Фото: google.com

Куди не мають права призвати обмежено придатних осіб   

Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у:

  • високомобільних десантних військах;
  • плавскладі;
  • морській піхоті;
  • спецспорудах.

Де можуть служити обмежено придатні особи

Зазвичай громадяни чоловічої статі зі статусом обмежено придатний можуть залучатися до служби:

  • у частинах;
  • підрозділах забезпечення;
  • у військових комісаріатах ТЦК;
  • в установах, організаціях, навчальних закладах. 

Також обмежено придатні можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я. 

Важливо, що всі конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновках військово-лікарської комісії. 

 

Де можуть служити обмежено придатні особи
Служба в армії. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, чому мобілізують чоловіків з інвалідністю. 

Раніше ми розповідали, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Також ми повідомляли, за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково.

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