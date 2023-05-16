Обмежено придатні під час війни — хто в цій категорії та де проходять службу

Де можуть служити обмежено придатні особи в Україні під час війни
За умов воєнного стану в Україні під мобілізацію підпадають обмежено придатні чоловіки. Проте, згідно з українським законодавством, є види військової служби, на які їх не можуть призвати.
Де мають право служити обмежено придатні особи в Україні під час війни, розповів адвокат Віктор Мазур.
Що означає "обмежено придатний"
Обмежена придатність означає, що особа не може виконувати військову службу у мирний період, проте це не дає основи для відстрочки в разі воєнного стану.
Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.
Хто визначає обмежену придатність
Придатність до військової служби під час воєнного стану визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК) після проходження медичного обстеження.
Однак визнання військовозобов’язаного за результатами медичного обстеження — обмежено придатним у воєнний стан ("білий" військовий квиток) не означає, що він не може проходити військову службу чи відстрочений від мобілізації, а лише свідчить про те, що деякі види служби та роботи йому протипоказані.
Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить від:
- фізичного стану здоров’я;
- військової спеціальності;
- займаної посади;
- віку;
- роботи військовозобов’язаного.
Куди не мають права призвати обмежено придатних осіб
Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, — непридатні до служби у:
- високомобільних десантних військах;
- плавскладі;
- морській піхоті;
- спецспорудах.
Де можуть служити обмежено придатні особи
Зазвичай громадяни чоловічої статі зі статусом обмежено придатний можуть залучатися до служби:
- у частинах;
- підрозділах забезпечення;
- у військових комісаріатах ТЦК;
- в установах, організаціях, навчальних закладах.
Також обмежено придатні можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.
Важливо, що всі конкретні обмеження щодо несення військової служби мають бути вказані у висновках військово-лікарської комісії.
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