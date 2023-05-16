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Где могут служить ограниченно пригодные в Украине во время войны

16 мая 2023 23:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Ограниченно пригодные во время войны — кто в этой категории и где проходят службу
Служба в Вооруженных Силах Украины. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.

Где вправе служить ограниченно пригодные лица в Украине во время войны, рассказал адвокат Виктор Мазур.

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Что означает "ограниченно пригодный"

Ограниченная пригодность означает, что лицо не может выполнять военную службу в мирный период, однако это не дает основания для отсрочки в случае военного положения.

Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Кто определяет ограниченную пригодность

Пригодность военной службы во время военного положения определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования.

Однако признание военнообязанного по результатам медицинского обследования ограничено пригодным в военное положение ("белый" военный билет) не означает, что он не может проходить военную службу или отсрочен от мобилизации, а лишь свидетельствует, что некоторые виды службы и работы ему противопоказаны.

Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит от:

  • физического состояния здоровья;
  • военной специальности;
  • занимаемой должности;
  • возраста;
  • работы военнообязанного.

 

Кто определяет ограниченную пригодность
Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Куда не имеют права призвать ограниченно пригодных лиц

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе в:

  • высокомобильных десантных войсках;
  • плавсоставах;
  • морской пехоте;
  • спецсооружениях.

Где могут служить ограниченно пригодные лица

Обычно граждане мужского пола со статусом ограниченно пригодны могут привлекаться к службе:

  • в частях;
  • подразделениях обеспечения;
  • в военных комиссариатах ТЦК;
  • в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Также ограниченно пригодные могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.

Важно, что все конкретные ограничения по несению военной службы должны быть указаны в выводах военно-врачебной комиссии.

 

Где могут служить ограниченно подходящие лица
Служба в армии. Фото: google.com

Напомним, мы писали, почему мобилизуют мужчин с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

Также мы сообщали, по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно.

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