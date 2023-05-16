Ограниченно пригодные во время войны — кто в этой категории и где проходят службу

Где могут служить ограниченно пригодные в Украине во время войны
В условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.
Где вправе служить ограниченно пригодные лица в Украине во время войны, рассказал адвокат Виктор Мазур.
Что означает "ограниченно пригодный"
Ограниченная пригодность означает, что лицо не может выполнять военную службу в мирный период, однако это не дает основания для отсрочки в случае военного положения.
Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.
Кто определяет ограниченную пригодность
Пригодность военной службы во время военного положения определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования.
Однако признание военнообязанного по результатам медицинского обследования ограничено пригодным в военное положение ("белый" военный билет) не означает, что он не может проходить военную службу или отсрочен от мобилизации, а лишь свидетельствует, что некоторые виды службы и работы ему противопоказаны.
Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит от:
- физического состояния здоровья;
- военной специальности;
- занимаемой должности;
- возраста;
- работы военнообязанного.
Куда не имеют права призвать ограниченно пригодных лиц
Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе в:
- высокомобильных десантных войсках;
- плавсоставах;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
Где могут служить ограниченно пригодные лица
Обычно граждане мужского пола со статусом ограниченно пригодны могут привлекаться к службе:
- в частях;
- подразделениях обеспечения;
- в военных комиссариатах ТЦК;
- в учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Также ограниченно пригодные могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.
Важно, что все конкретные ограничения по несению военной службы должны быть указаны в выводах военно-врачебной комиссии.
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