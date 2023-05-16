Ограниченно пригодные во время войны — кто в этой категории и где проходят службу

Служба в Вооруженных Силах Украины. Фото: Новини.LIVE

В условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.

Где вправе служить ограниченно пригодные лица в Украине во время войны, рассказал адвокат Виктор Мазур.

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Что означает "ограниченно пригодный"

Ограниченная пригодность означает, что лицо не может выполнять военную службу в мирный период, однако это не дает основания для отсрочки в случае военного положения.

Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Кто определяет ограниченную пригодность

Пригодность военной службы во время военного положения определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования.

Однако признание военнообязанного по результатам медицинского обследования ограничено пригодным в военное положение ("белый" военный билет) не означает, что он не может проходить военную службу или отсрочен от мобилизации, а лишь свидетельствует, что некоторые виды службы и работы ему противопоказаны.

Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит от:

физического состояния здоровья;

военной специальности;

занимаемой должности;

возраста;

работы военнообязанного.

Военно-врачебная комиссия. Фото: google.com

Куда не имеют права призвать ограниченно пригодных лиц

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе в:

высокомобильных десантных войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Где могут служить ограниченно пригодные лица

Обычно граждане мужского пола со статусом ограниченно пригодны могут привлекаться к службе:

в частях;

подразделениях обеспечения;

в военных комиссариатах ТЦК;

в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Также ограниченно пригодные могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.

Важно, что все конкретные ограничения по несению военной службы должны быть указаны в выводах военно-врачебной комиссии.

Служба в армии. Фото: google.com

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