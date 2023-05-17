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Какой предельный возраст мобилизации в Украине: адвокат предупредил украинцев

17 мая 2023 13:47
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Предельный возраст мобилизации 2023 — что важно знать украинцам
Украинские военные на службе. Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но в обществе все еще идет дискуссия, какой возраст мобилизации пределен — 45 или 60 лет.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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По словам правоведа, согласно ч. 1 п. 7 ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" в период особого периода предельный возраст пребывания на военной службе от рядового до старшего офицера — 60 лет, высшего офицера — 65 лет.

Адвокат подчеркнул, что трактовка п. 1-6 ч. 1 ст. 22 указанного закона, где указано, что предельный возраст пребывания на военной службе — до 45 лет, касается исключительно прохождения службы в мирное время.

"Не имеет значения, проходили ли вы службу и достигли предельного возраста, потому что все мы подпадаем под действие пункта номер 7, который обусловлен особым периодом", — отметил Симутин.

 

Какой предельный возраст пребывания на военной службе

Согласно ст. 22 вышеупомянутого закона, предельный возраст пребывания на военной службе:

  • для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 45 лет;
  • для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет;
  • для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 50 лет;
  • для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, — до 55 лет;
  • для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет;
  • полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет;
  • для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет;
  • для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;
  • высшего офицерского состава — до 65 лет.

Важно: во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт, могут служить более 5 лет предельного возраста, если имеют такое желание.

Главное требование для службы в ВСУ для них — быть признанными пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы военно-врачебной комиссией.

 

Предельный возраст мобилизации — говорящий закон
Военнослужащие на передовой. Фото: militaryimages.net

Напомним, мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

Ранее мы рассказывали, какой категории лиц не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.

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