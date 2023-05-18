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Адвокат рассказал, что делать, когда работники ТЦК нарушают права призывников

18 мая 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Адвокат рассказал, что делать, когда работники ТЦК нарушают права призывников
Украинские защитники проходят военные учения. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Антон Болтик заявил, что в случае неправомерных действий работников ТЦК в отношении призывников или военнообязанных необходимо снимать их действия. Также он отметил, что нужно потребовать предъявить определенные документы для установления особы, нарушающей ваши права.

Об этом Болтик рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Что делать в случае нарушения прав

Он отметил, что в случае нарушения прав призывников работниками ТЦК нужно фиксировать на камеру их действия и просить предъявить определенные документы.

“Обязательно нужно установить личность, которая, возможно, может каким-либо образом нарушить ваше право. Путем предъявления для ознакомления таких документов. Во-первых, необходимо ознакомиться с распоряжением ТЦК по уведомлению призывника и военнообязанных граждан служебного удостоверения. Потому что у них есть определенная процедура, они должны иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий, что это лицо является сотрудником ТЦК и СП", — отметил адвокат.

По его словам, также можно попросить предъявить соответствующее распоряжение на осуществление тех или иных функций, простыми словами — доверенность. Кроме того, дополнительно должен быть приказ коменданта. Это четко отмечено в постановлении Кабинета министров Украины №1455-1456.

Как и где оставить жалобу в случае нарушения прав

“После установления личности мы, если видим нарушение, оставляем соответствующую жалобу. Если эти лица нарушают ваше право, вы берете телефон и звоните по телефону 0800500442 — это номер горячей линии Минобороны Украины, который есть в открытом доступе. И сообщаете, какая особа, где именно в какой промежуток времени, дату, нарушила права каким-то образом и кого”, — рассказал Болтик.

Он заявил, что анонимные обращения не принимаются, а также добавил, что можно вызвать полицию по фиксированию неправомерных действий работников ТЦК.

“В случае насильственных действий в отношении вас работником ТЦК. Такие действия действительно подпадают под квалификацию Уголовного кодекса Украины, а именно статьи 146. Это незаконное лишение свободы”, — отметил Болтик.

По его словам, предусмотрено наказание — ограничение свободы на срок до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.

“Но необходимо это зафиксировать написать соответствующее обращение в письменном виде и предоставить доказательства, которые будут на лицо, что подтверждают такие обстоятельства. Вот такой базовый момент, который необходимо сделать”, — добавил Болтик.

Напомним, что в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но в обществе все еще идет дискуссия, какой возраст мобилизации пределен — 45 или 60 лет.

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