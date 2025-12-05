Страховий стаж не відображається — що робити ФОП, які платили ЄСВ

Калькулятор і документи. Фото: Pexels

Нерідко трапляються випадки, коли ФОП у грудні, дивлячись інформацію в кабінеті платника податків, бачить переплату по єдиному соціальному внеску. Натомість у довідці ОК-5 чи особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду немає страхового стажу за поточний рік.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама

Читайте також:

Чому не відображається страховий стаж

Регулярна сплата ЄСВ підприємцями та фізичними особами прямо впливає на нарахування страхового стажу, який потрібен для виплати пенсійного забезпечення в майбутньому. Не варто хвилюватися, якщо стаж раптом не відображається в документах або електронному кабінеті ПФУ, це стандартна ситуація.

Існує дві можливі причини:

платежі з єдиного соціального внеску надійшли на неправильний рахунок (якщо платник вказав невірні реквізити);

платник не подав річний звіт з ЄСВ.

Другий випадок — найбільш поширений. За словами фахівця, сама по собі сплата коштів не зараховує страховий стаж, а лише фіксує надходження потрібної суми. Безпосередньо зарахування відбувається за фактом подання звітності — Додатку 1 до річної декларації ФОПа.

"Податкова служба та Пенсійний фонд працюють з різними базами даних. ДПС фіксує платежі — тому в кабінеті платника ви бачите навіть переплату. А Пенсійний фонд отримує інформацію про стаж не з даних про оплату, а виключно з поданої звітності", — зауважив Богдан Янків.

Як терміново отримати стаж

Бувають випадки, коли людині потрібно терміново отримати страховий стаж, а чекати наступного року для подання річної декларації ніколи. Наприклад, у разі оформлення пенсії, призначення декретних виплат, підтвердження стажу для фінансової допомоги тощо.

Рішення існує — подати довідкову декларацію з Додатком 1. Цей документ дозволить проінформувати ПФУ про сплату ЄСВ і водночас не призведе до повторних нарахувань страхового стажу (адже обов’язок подання річної звітності залишається).

Зазвичай стаж починає відображатися протягом двох тижнів після відправлення довідкової декларації. Так само слід зачекати від кількох тижнів до півтора місяця, поки дані з річної звітності (подається у січні-лютому за попередній рік) пройдуть обробку і потраплять до реєстру.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи у грудні повинні перевірити річний ліміт доходу, звірити платежі по ЄВС та ЄП, підготувати первинні документи, провести аудит книги обліку, актуалізувати дані в банку та затвердити графік відпусток.

Також ми писали, що нардепи ухвалили держбюджет на 2026 рік. Передбачається підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, отже зміниться розмір податків і річні ліміти доходу підприємців.