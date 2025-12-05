Страховой стаж не отображается — что делать ФЛП, которые платили ЕСВ

Калькулятор и документы. Фото: Pexels

Нередки случаи, когда ФЛП в декабре, смотря информацию в кабинете налогоплательщика, видит переплату по единому социальному взносу. Зато в справке ОК-5 или личном кабинете на сайте Пенсионного фонда нет страхового стажа за текущий год.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Почему не отображается страховой стаж

Регулярная уплата ЕСВ предпринимателями и физическими лицами прямо влияет на начисление страхового стажа, который нужен для выплаты пенсионного обеспечения в будущем. Не стоит волноваться, если стаж вдруг не отображается в документах либо электронном кабинете ПФУ, это стандартная ситуация.

Существует две возможные причины:

платежи по единому социальному взносу поступили на неправильный счет (если плательщик указал неверные реквизиты);

плательщик не подал годовой отчет по ЕСВ.

Второй случай — наиболее распространенный. По словам специалиста, сама по себе уплата средств не засчитывает страховой стаж, а лишь фиксирует поступление нужной суммы. Непосредственно зачисление происходит по факту подачи отчетности — Приложения 1 к годовой декларации ФЛП.

"Налоговая служба и Пенсионный фонд работают с разными базами данных. ГНС фиксирует платежи — поэтому в кабинете плательщика вы видите даже переплату. А Пенсионный фонд получает информацию о стаже не из данных об оплате, а исключительно из поданной отчетности", — отметил Богдан Янкив.

Как срочно получить стаж

Бывают случаи, когда человеку нужно срочно получить страховой стаж, а ждать следующего года для подачи годовой декларации некогда. Например, в случае оформления пенсии, назначения декретных выплат, подтверждения стажа для финансовой помощи и тому подобное.

Решение существует — подать справочную декларацию с Приложением 1. Этот документ позволит проинформировать ПФУ об уплате ЕСВ и в то же время не приведет к повторным начислениям страхового стажа (ведь обязанность подачи годовой отчетности остается).

Обычно стаж начинает отражаться в течение двух недель после отправки справочной декларации. Так же следует подождать от нескольких недель до полутора месяца, пока данные из годовой отчетности (подается в январе-феврале за предыдущий год) пройдут обработку и попадут в реестр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП в декабре должны проверить годовой лимит дохода, сверить платежи по ЕВС и ЕН, подготовить первичные документы, провести аудит книги учета, актуализировать данные в банке и утвердить график отпусков.

Также мы писали, что нардепы приняли госбюджет на 2026 год. Предусматривается повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а значит изменится размер налогов и годовые лимиты дохода предпринимателей.