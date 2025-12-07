Доставлення у ТЦК - чи можуть доставити за наявності відстрочки і непройденій ВЛК

Відстрочка і ВЛК — чи можуть примусово доставити в ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку від мобілізації і не пройшов військово-лікарську комісію, група оповіщення ТЦК не може затримати і доправити його в центр комплектування. Вони мають право лише виписати йому повістку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документи для ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації.
Чоловік поцікавився, чи мають право працівники ТЦК затримати його і доправити до територіального центру комплектування, якщо у нього, як у колишнього обмежено придатного, не пройдена повторна військово-лікарська комісія.
"Якщо вони спитають документи, Вам достатньо пред'явити е-ВОД у "Резерв+", який має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД", — запевнив, коментуючи ситуацію, описану громадянином, адвокат Юрій Айвазян.
Повістка чи адмінзатримання і доправлення в ТЦК
Щодо можливості відправлення на військово-лікарську комісію, то тут, за словами юриста, повноваження групи оповіщення ТЦК не є безмежними.
"На ВЛК Вас відвозити не мають права; максимум, що мають право зробити працівники ТЦК - це вручити Вам повістку", — підкреслив Айвазян.
Разом з тим, навіть у випадку ухвалення комісією рішення щодо придатності цього громадянина до військової служби, його не можуть мобілізувати через наявність відстрочки.
