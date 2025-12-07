Відео
Україна
Відстрочка і ВЛК — чи можуть примусово доставити в ТЦК

Відстрочка і ВЛК — чи можуть примусово доставити в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 00:30
Доставлення у ТЦК - чи можуть доставити за наявності відстрочки і непройденій ВЛК
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку від мобілізації і не пройшов військово-лікарську комісію, група оповіщення ТЦК не може затримати і доправити його в центр комплектування. Вони мають право лише виписати йому повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Документи для ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи мають право працівники ТЦК затримати його і доправити до територіального центру комплектування, якщо у нього, як у колишнього обмежено придатного, не пройдена повторна військово-лікарська комісія.

"Якщо вони спитають документи, Вам достатньо пред'явити е-ВОД у "Резерв+", який має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД", — запевнив, коментуючи ситуацію, описану громадянином, адвокат Юрій Айвазян.

Повістка чи адмінзатримання і доправлення в ТЦК

Щодо можливості відправлення на військово-лікарську комісію, то тут, за словами юриста, повноваження групи оповіщення ТЦК не є безмежними.

"На ВЛК Вас відвозити не мають права; максимум, що мають право зробити працівники ТЦК - це вручити Вам повістку", — підкреслив Айвазян.

Разом з тим, навіть у випадку ухвалення комісією рішення щодо придатності цього громадянина до військової служби, його не можуть мобілізувати через наявність відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки можуть тримати людину в ТЦК після адмінзатримання.

Додамо, ми повідомляли про те, коли поліція має право доставляти громадян до ТЦК.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП обмежено придатні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
