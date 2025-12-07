Доставка в ТЦК - могут ли доставить при наличии отсрочки и непройденной ВВК

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Если военнообязанный гражданин имеет отсрочку от мобилизации и не прошел военно-врачебную комиссию, группа оповещения ТЦК не может задержать и доставить его в центр комплектования. Они имеют право лишь выписать ему повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

К юристам обратился гражданин, который имеет действующую отсрочку от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, имеют ли право работники ТЦК задержать его и доставить в территориальный центр комплектования, если у него, как у бывшего ограниченно годного, не пройдена повторная военно-врачебная комиссия.

"Если они спросят документы, Вам достаточно предъявить е-ВУД в "Резерв+", который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД", — заверил, комментируя ситуацию, описанную гражданином, адвокат Юрий Айвазян.

Повестка или админзадержание и доставка в ТЦК

Что касается возможности отправки на военно-врачебную комиссию, то, по словам юриста, полномочия группы оповещения ТЦК не являются безграничными.

"На ВВК Вас отвозить не имеют права; максимум, что имеют право сделать работники ТЦК — это вручить Вам повестку", — подчеркнул Айвазян.

Вместе с тем, даже в случае принятия комиссией решения о пригодности этого гражданина к военной службе, его не могут мобилизовать из-за наличия отсрочки.

